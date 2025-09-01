 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Advierten que quedó abundante agua en rutas entrerrianas tras tormenta de Santa Rosa

Defensa Civil informó que no hubo evacuados tras la tormenta de Santa Rosa, aunque las intensas lluvias dejaron abundante agua en rutas de la provincia. Recomendaron circular con extrema precaución y evitar viajes innecesarios.

1 de Septiembre de 2025
Lluvias y asistencia
Lluvias y asistencia

La tormenta que se extendió desde la madrugada hasta la noche del domingo afectó a distintos departamentos de Entre Ríos y provocó severas complicaciones en caminos y rutas. El director de Defensa Civil provincial, Roberto Borré, explicó que, pese a la magnitud de las precipitaciones, no se registraron evacuaciones.

 

“Este fin de semana hubo alerta amarilla y naranja en diversos departamentos de la provincia, lo cual generó lluvias importantes donde hubo asistencia, pero no evacuados”, informó.

Defensa Civil de Entre Ríos hizo un balance de su intervención tras la tormenta

Departamentos más afectados

Según detalló, las zonas más complicadas fueron Paraná, Federal y Villaguay. “En Paraná se acumularon unos 80 milímetros y hubo sectores que llegaron a los 100 milímetros”, señaló Borré.

 

En Villaguay, la atención se centró en el crecimiento de los arroyos, mientras que en otros departamentos el agua caída afectó principalmente la transitabilidad en rutas y caminos rurales.

Recomendaciones de Defensa Civil

El funcionario advirtió que “todavía quedaba mucha agua en las rutas, agua que viene de los campos y los arroyos”. Por ello, instó a los conductores a extremar precauciones: “Es importante que la gente que circula lo haga con mucha precaución y quien no tenga necesidad, que evite salir a la ruta”.

Finalmente, remarcó que la provincia trabaja coordinadamente a través de los Centros de Operaciones de Emergencias Municipales. “Todos los ministerios están ligados a la emergencia; ante una situación, los municipios comienzan a trabajar sobre un caso particular”, concluyó.

Temas:

Alerta Amarilla Defensa Civil Intensas lluvias tormenta de Santa Rosa
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso