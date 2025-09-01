Advierten que quedó abundante agua en rutas entrerrianas tras tormenta de Santa Rosa

La tormenta que se extendió desde la madrugada hasta la noche del domingo afectó a distintos departamentos de Entre Ríos y provocó severas complicaciones en caminos y rutas. El director de Defensa Civil provincial, Roberto Borré, explicó que, pese a la magnitud de las precipitaciones, no se registraron evacuaciones.

“Este fin de semana hubo alerta amarilla y naranja en diversos departamentos de la provincia, lo cual generó lluvias importantes donde hubo asistencia, pero no evacuados”, informó.

Defensa Civil de Entre Ríos hizo un balance de su intervención tras la tormenta

Departamentos más afectados

Según detalló, las zonas más complicadas fueron Paraná, Federal y Villaguay. “En Paraná se acumularon unos 80 milímetros y hubo sectores que llegaron a los 100 milímetros”, señaló Borré.

En Villaguay, la atención se centró en el crecimiento de los arroyos, mientras que en otros departamentos el agua caída afectó principalmente la transitabilidad en rutas y caminos rurales.

Recomendaciones de Defensa Civil

El funcionario advirtió que “todavía quedaba mucha agua en las rutas, agua que viene de los campos y los arroyos”. Por ello, instó a los conductores a extremar precauciones: “Es importante que la gente que circula lo haga con mucha precaución y quien no tenga necesidad, que evite salir a la ruta”.

Finalmente, remarcó que la provincia trabaja coordinadamente a través de los Centros de Operaciones de Emergencias Municipales. “Todos los ministerios están ligados a la emergencia; ante una situación, los municipios comienzan a trabajar sobre un caso particular”, concluyó.