El tiempo empieza a mejorar tras las lluvias: pronostican un frente frío para esta semana

Frente frío para esta semana. El domingo, un profundo centro de bajas presiones evidenció que el proceso de ciclogénesis llegaba a su pico de mayor intensidad. Como consecuencia de ello, las lluvias y tormentas se generalizaron. En algunas zonas de Entre Ríos se superaron los 100 milímetros, tal como estaba anunciado.

Se espera que la zona este Argentina todavía sea alcanzada por tormentas de variada que podrían persistir en Entre Ríos durante las primeras horas de esta jornada.

El tramo final de esta ciclogénesis estará entonces afectando con lluvias y tormentas aisladas en la primera parte del lunes a la franja más oriental del país, es decir, las provincias del Litoral y Buenos Aires.

El tiempo mejora

Con el correr de las horas el tiempo irá mejorando y para esta tarde se pronostica cielo parcialmente nublado con una temperaturas que alcanzarían los 18 grados.

“A partir del martes 2 el foco de atención se trasladará a la Patagonia argentina, dado que allí estará comenzando a ingresar una masa de aire frío, con nevadas en Tierra del Fuego y todo el sector cordillerano, y fuertes vientos con ráfagas del sector sur”, indicó el meteorólogo, Christian Garavaglia.

Tras un inicio de jornada gris, el tiempo irá mejorando. Elonce

En Entre Ríos se enuncia cielo parcialmente nublado, con temperaturas mínimas de nueve grados y máximas que se acercarán a los 20. En tanto, una situación similar se dará en nuestra zona el miércoles.

Llega el frío

Sin embargo, ese día “un sistema frontal alcanzará la franja central del país durante el, con un cambio brusco de vientos al sector sur y el inicio de un fuerte descenso térmico”.

El frío “irá acentuándose en el centro y norte de Argentina en la segunda mitad de esta nueva semana”, ratificó el especialista en Meteored.

En el caso de nuestra provincia, empezará a sentirse desde el jueves, con mínimas que oscilarán de cuatro a seis grados, mientras que las máximas durante dicha jornada y la siguiente podrían rondar los 15 grados.

