Asciende a 39 el número de familias asistidas en Paraná por las intensas lluvias

Un fuerte temporal registrado desde la madrugada hasta tardías horas de este domingo provocó severas complicaciones en distintos barrios de Paraná. Según el informe oficial, el fenómeno meteorológico comenzó a las 3.10 de la madrugada y dejó 70 milímetros de agua caída hasta las 10 de la mañana. Ante la magnitud del evento, se activó la guardia de emergencia para responder a las familias afectadas por las intensas lluvias.

Los equipos de asistencia intervinieron en múltiples barrios. En José Hernández se reportaron voladuras de techos precarios y anegamientos, con menores en domicilios completamente mojados. En Villa María, sobre el arroyo Antoñico, una familia resultó damnificada por el ingreso de agua. Asimismo, en Anacleto Medina Sur varias viviendas sufrieron anegamientos con ingreso de agua, mientras que en barrio Tiro Federal una familia también debió ser asistida.

Desde el área de Defensa Civil explicaron: “Se trabajó entregando y realizando asistencia de bombas de agua, agrotileno, mercadería, frazadas, elementos de higiene y evacuación. También se efectuó monitoreo de caudales de arroyos con problemas de desmoronamiento”.

Evacuaciones y barrios más afectados

El barrio Illia fue uno de los más comprometidos por las intensas lluvias, con 15 familias afectadas por el colapso de techos precarios debido al agua acumulada. En Los Hornos, una familia con tres menores fue evacuada y trasladada a la Casa de la Mujer. En San Martín, se utilizó una bomba de agua para asistir a una vivienda inundada por escurrimientos del terreno.

La lluvia no cesó durante casi todo el domingo en Paraná. Foto: Elonce.

También se registraron daños en Nueva Ciudad, donde “los techos colapsaron y todo quedó mojado”, detalló Defensa Civil. En Gaucho Rivero y en la zona de Virrey Vértiz, en un asentamiento, varias familias también sufrieron el colapso de techos.

Los funcionarios remarcaron que además se trabajó con personas en situación de calle, generando asistencia y ofreciendo alojamiento: “Se brindó refugio a quienes no tenían un lugar donde resguardarse”, expresaron.

Elementos entregados y balance final

En total, se distribuyeron 40 frazadas, 16 colchones y 20 bolsones de mercadería. El balance oficial confirmó que 39 familias fueron asistidas directamente en la ciudad de Paraná tras las intensas lluvias.