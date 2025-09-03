Realizaron abrazo simbólico a la Escuela Independencia de Diamante: el Gobierno planifica su restauración

Luego de las intensas lluvias del domingo y lunes, la Escuela N°1 “Independencia” de Diamante sufrió serios daños en los techos, principalmente en el sector del comedor, además de filtraciones, problemas eléctricos y falta de agua.
El martes, al ingreso a clases, varios padres constataron la situación y decidieron cortar la calle en señal de protesta.
En tanto, este miércoles, la comunidad educativa, realizó un abrazo simbólico, en reclamo de soluciones urgentes a los graves problemas edilicios que atraviesa el establecimiento.
Alumnos, padres y docentes denunciaron filtraciones, problemas eléctricos y fallas estructurales que afectan la seguridad de los chicos y el funcionamiento del comedor escolar.
Respuesta del Gobierno
El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, avanza con un proyecto integral en la Escuela Nº 1 Independencia de Diamante, un edificio histórico y patrimonial. Los relevamientos técnicos realizados permitieron definir un plan de restauración y puesta en valor que dé respuestas a las necesidades edilicias del establecimiento.
La institución, ubicada en el corazón del casco urbano y centro cívico de Diamante, comparte edificio con la Unidad Educativa de Nivel Inicial Nº 15 Mi Mundo de Juguetes, la Escuela Nocturna Nº 41 Pedro Goyena y la ESJA Nº 41 Pedro Goyena. Por su valor arquitectónico y cultural constituye un emblema para la comunidad educativa y la localidad de Diamante.
“Atender la urgencia”
En 2024 se intervino, entre las primeras obras del departamento, dicha escuela con obras de emergencia que comprendió la refuncionalización de la instalación eléctrica del sector Oeste y la impermeabilización de la losa en el sector Este, donde se ubican tres aulas y la biblioteca. Estos trabajos fueron necesarios para responder a problemas ocasionados por humedad, filtraciones y deterioro de cañerías y artefactos eléctricos. A partir de esas intervenciones, se definió avanzar en un proyecto integral que dé solución definitiva a las necesidades del edificio.
El ministro de Planeamiento, Servicios e Infraestructura, Darío Schneider, remarcó la importancia de este proyecto: "Se trata de un edificio emblemático que estuvo muchos años sin el mantenimiento y acompañamiento del Estado. Hoy estamos priorizando que nuestra cuadrilla atienda la urgencia y buscando opciones para atender otra refacción y que los gurises y los docentes puedan habitar en la escuela y desarrollar sus actividades en un entorno seguro y adecuado".
Además, señaló que "nuestro compromiso es dar respuestas concretas y garantizar mejores condiciones edilicias en todo el territorio provincial, por eso mismo la cuadrilla concurre la misma mañana a evaluar lo sucedido y hoy empezar con tareas en el lugar".
En cuanto al proyecto integral, prevé la recuperación del edificio de forma integral, priorizando la preservación patrimonial y la adaptación a las necesidades actuales de uso. Entre los trabajos previstos se incluyen la reparación y recambio de cubiertas, restauración de aberturas, puesta en valor de fachadas y molduras, reparaciones de pisos y cerramientos, así como la refuncionalización de las instalaciones eléctricas, sanitarias y pluviales.
Actualmente, la cuadrilla del ministerio está interviniendo en el establecimiento frente a la situación edilicia para el retiro del cielorraso en sectores deteriorados para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal.