Benavides imparable en el Dakar 2026: volvió a ganar y es líder en motos

Luciano Benavides protagoniza uno de los grandes momentos argentinos en el Dakar 2026. Este lunes ganó la octava etapa, disputada en Wadi ad-Dawasir, y alcanzó por primera vez la cima de la clasificación general en motos, tras completar un tramo exigente de más de 480 kilómetros cronometrados.

A bordo de su moto KTM oficial, el salteño de 30 años supo administrar el desgaste y soportar la dificultad de abrir pista en un trazado que combinó sectores rápidos con dunas. Su victoria le permitió tomar una ventaja mínima en la clasificación: apenas 10 segundos por delante del australiano Daniel Sanders, lo que anticipa una definición ajustada para los próximos días.

Benavides viene siendo el argentino más destacado. Foto: Archivo.

“Es un sueño hecho realidad”, expresó Benavides tras su triunfo, con evidente emoción luego de haber compartido victoria con su hermano Kevin en la etapa previa. La conquista llega en un momento decisivo, justo antes del inicio de la segunda etapa maratón, que se desarrollará este martes y miércoles y obligará a los pilotos a competir sin asistencia externa, uno de los puntos más críticos del rally.

Argentinos en otras categorías

La etapa también dejó resultados relevantes para otros argentinos. En Rally2, Juan Santiago Rostan logró completar el especial y ocupa el 26° lugar en la general, mientras que Leonardo Cola se mantiene en el 37°. En Mission 1000, Benjamín Pascual descendió al tercer puesto con su moto eléctrica Segway, aunque permanece en la pelea por un lugar en el podio de la categoría experimental.

Los argentinos están dando que hablar en el Dakar 2026. Foto: Archivo.

La Challenger volvió a mostrar fuerte presencia nacional, con Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini segundos en el acumulado, mientras que Kevin Benavides continúa adaptándose a su nuevo rol junto a Lisandro Sisterna tras su salto desde las motos.

Lo que viene

El Dakar 2026 continuará este martes con la primera parte de la maratón camino a Bisha. Serán más de 400 kilómetros de velocidad pura que pueden modificar nuevamente las posiciones de todas las categorías y definir el rumbo deportivo de la carrera en su tramo final.