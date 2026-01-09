Dakar 2026: así les fue a los argentinos tras la sexta etapa del Rally

La sexta etapa fue la más larga del Dakar 2026.

El Dakar 2026 completó este viernes su sexta etapa, la más extensa del recorrido con más de 900 kilómetros entre Hail y Riad, en Arabia Saudita. Fue una jornada sin victorias argentinas, aunque con un balance favorable en la general para la delegación nacional rumbo al descanso del sábado, antes de la segunda semana de competencia.

En motos, Luciano Benavides finalizó 6° con la KTM oficial y se mantiene 3° del acumulado a 8m55s del australiano Daniel Sanders, su compañero de equipo. El salteño cerró una primera mitad de Rally de menor a mayor y se perfila competitivo para los tramos decisivos.

En Rally2, Juan Santiago Rostan fue 26° y subió al 25° global, mientras que Leonardo Cola pasó 42° el control intermedio y continúa en ritmo camino al 17 de enero.

Challenger y Side by Side, las categorías con mayor presencia argentina

En autos, el triunfo fue del qatarí Nasser Al-Attiyah con Dacia, lo que le permitió recuperar la punta de la general y desplazar al sudafricano Henk Lategan (Toyota). Argentina quedó sin representantes tras el abandonó de Eduardo Blanco, copiloto de Jesús Calleja, luego de un vuelco sin consecuencias físicas.

El Dakar tendrá un día de descanso y volverá el domingo. Foto: Archivo Elonce.

La clasificación más favorable para la delegación nacional volvió a darse en Challenger. Allí, el cordobés Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini finalizaron P4 del día y se mantienen segundos del acumulado a 4m57 del español Pau Navarro.

El sanjuanino Kevin Benavides y Lisandro Sisterna treparon al 12° lugar general tras ser P3 en la etapa, mientras que el pampeano David Zille, junto a Sebastián Cesana, continúa 5° pese a un retraso por vuelco leve.

En Side by Side, Manuel Andújar y Andrés Frini cerraron P8 y se ubican séptimos, mientras que Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi llegaron 11°, quedando en el top-10 del acumulado. En Dakar Future Mission 1000, Benjamín Pascual fue tercero y cayó al P2, mientras que Gastón Mattarucco continúa en carrera dentro del Classic.