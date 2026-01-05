Dos argentinos llevaron la bandera al podio en la Etapa 2 del Rally Dakar 2026

La Etapa 2 del Rally Dakar 2026, que se corre en Arabia Saudita, dejó un saldo positivo para la delegación argentina, con dos representantes en el podio de la división Challenger. Se trata del mendocino Bruno Jacomy y el bonaerense Augusto Sanz, quienes se destacaron en una jornada marcada por la dureza del recorrido.

La segunda etapa unió las ciudades de Yanbu y Alula, con un tramo cronometrado de aproximadamente 400 kilómetros. Varios competidores argentinos sufrieron retrasos debido a la gran cantidad de piedras presentes en el camino, un obstáculo que no había sido informado con esa magnitud y que provocó numerosas pinchaduras en distintos vehículos.

. Varios competidores argentinos sufrieron retrasos debido a la gran cantidad de piedras presentes en el camino. Foto: NA.

Protagonismo argentino en Challenger

Pese a las dificultades, Bruno Jacomy tuvo una actuación sobresaliente y se quedó con el triunfo de la etapa en la categoría Challenger. El mendocino se desempeña como navegante del vehículo conducido por el chileno Lucas del Río, con quien completó el recorrido en un tiempo de 4 horas y 26 minutos.

Por su parte, según informó la Agencia NA, Augusto Sanz también logró subir al podio al finalizar en el tercer puesto de la etapa junto a la sudafricana Puck Klassen, consolidando una actuación sólida en un trazado complejo.

Bruno Jacomy tuvo una actuación sobresaliente. Foto: Instagram.

Gracias a este resultado, la dupla integrada por Del Río y Jacomy escaló al tercer lugar de la clasificación general. El liderazgo en Challenger continúa en manos del binomio argentino conformado por David Zille y Sebastián Cesana, quienes habían ganado la Etapa 1 y en esta jornada culminaron cuartos.

Por su parte, los defensores del título en la división Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, se vieron perjudicados por las condiciones del terreno. El exceso de piedras les provocó pinchaduras que los relegaron al décimo puesto en la etapa y al sexto lugar en la general.

En otras categorías del Rally Dakar 2026, el salteño Luciano Benavides finalizó séptimo en Motos, tras sufrir inconvenientes con la cubierta trasera. En Side by Side, Manuel Andujar culminó decimocuarto, mientras que en Autos el triunfo fue para el estadounidense Seth Quintero. En Camiones, la victoria quedó en manos del neerlandés Gert Huzink.