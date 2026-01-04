Así quedaron los argentinos en la Etapa 1 del Rally Dakar 2026: victorias y buenos resultados

REDACCIÓN ELONCE
Luciano Benavides destacó en motos, mientras que David Zille triunfó en Challenger. Grandes actuaciones argentinas en diversas categorías.
El Rally Dakar 2026 comenzó este sábado con un Prólogo disputado en Yanbu, a orillas del Mar Rojo, seguido de la Etapa 1, que dejó una gran impresión para los representantes argentinos. En las primeras jornadas de competencia, los pilotos nacionales demostraron gran rendimiento y fortaleza en el exigente recorrido saudí.
Luciano Benavides fue el mejor argentino en la categoría Motos, logrando un destacado quinto puesto en la Etapa 1, a solo 3 minutos y 47 segundos del ganador, el joven español Edgar Canet. El salteño reafirmó su candidatura como uno de los principales animadores del Dakar, según informó Carburando.
En la divisional Rally2, Santiago Rostán terminó en el puesto 53, mientras que Leonardo Cola finalizó 64°, ambos completando sin contratiempos el difícil recorrido.
Argentina dominó en Challenger con una victoria y podio
En la categoría Challenger, la más competitiva para los argentinos, el gran protagonista fue David Zille, quien, con la navegación de Sebastián Cesana, se llevó la victoria de la Etapa 1, logrando un tiempo de 42 segundos de ventaja sobre su principal competidor, Paul Spierings. Zille se colocó al frente del clasificador general, demostrando su destreza y estrategia.
Los vigentes campeones, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, se quedaron con el tercer lugar, manteniéndose firmes en su búsqueda de defender el título. Kevin Benavides, debutando como piloto en esta edición, finalizó séptimo, completando un sólido estreno junto a Lisandro Sisterna.
Buenos resultados en SSV y una destacada actuación de los navegantes
En la categoría Side by Side (SSV), los argentinos también dieron que hablar. Jeremías González Ferioli, acompañado por Gonzalo Rinaldi, concluyó la Etapa 1 en séptima posición, mientras que Manuel Andújar, con Andrés Frini como navegante, se ubicó en la novena colocación.
En cuanto a los navegantes, Bruno Jacomy (con Lucas Del Río) logró un excelente noveno lugar, mientras que Pablo Copetti (junto a Fernando Acosta) se posicionó en el puesto 13. Oscar Ral, navegado por Fernando Acosta, finalizó 14°, mientras que Augusto Sanz, con la neerlandesa Puck Klaasen, culminó en la 17ª posición.