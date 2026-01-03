 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Arranca la competencia más dura del mundo

Arranca el Dakar 2026: etapas, recorridos y cómo seguir el rally más exigente

El Rally Dakar 2026 comienza este sábado en Arabia Saudita con el prólogo y contará con 13 etapas hasta el 17 de enero. La competencia tendrá cerca de 8.000 kilómetros de recorrido y destacada presencia argentina en distintas categorías.

3 de Enero de 2026
Arranca el Dakar en Arabia Saudita
Arranca el Dakar en Arabia Saudita Foto: REUTERS

El Rally Dakar 2026 comienza este sábado en Arabia Saudita con el prólogo y contará con 13 etapas hasta el 17 de enero. La competencia tendrá cerca de 8.000 kilómetros de recorrido y destacada presencia argentina en distintas categorías.

El Rally Dakar 2026 se pondrá en marcha este sábado 3 de enero con la disputa del prólogo, instancia que definirá el orden de largada para la primera etapa del domingo 4. La edición número 48 del rally más exigente del planeta se desarrollará íntegramente en Arabia Saudita, país sede desde 2020, tras once años de competencia en Sudamérica.

 

La prueba contará con un total de 13 etapas y un recorrido cercano a los 8.000 kilómetros, combinando enlaces y especiales a lo largo del desierto saudí, con final previsto para el sábado 17 de enero. Entre las principales características del Dakar 2026 se destacan dos Etapas Maratón, en las que los competidores no podrán recibir asistencia de sus equipos y deberán pasar la noche en campamentos aislados, con recursos mínimos.

 

Presencia argentina en el Dakar 2026

 

La competencia tendrá participación argentina en varias categorías. Entre los principales nombres aparecen los campeones de la categoría Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini. En la misma división también competirán David Zille, navegado por Sebastián Cesana; Kevin Benavídes junto al sanjuanino Lisandro Sisterna; Pablo Copetti; y los navegantes Augusto Sanz, Fernando Acosta y Bruno Jacomy.

Luciano Benav&iacute;des (foto archivo)
Luciano Benavídes (foto archivo)

En Side by Side participarán Manuel Andújar, ganador del Dakar en cuatriciclos, navegado por Andrés Frini, y Jeremías González Ferioli junto a Gonzalo Rinaldi. En Dakar Classic, Gastón Mattarucco será navegante del colombiano José Vélez, mientras que Benjamín Pascual competirá en Mission 1000 con una moto eléctrica.

 

En motos, el principal referente argentino será Luciano Benavídes, que competirá con KTM. En la categoría Rally2 correrán Santiago Rostan y Leonardo Cola.

 

El recorrido etapa por etapa

 

El prólogo se disputará el 3 de enero en un trazado de 95 kilómetros, con 22 de especial, en la zona de Yanbu. La Etapa 1, el domingo 4, será Yanbu-Yanbu, con 518 kilómetros totales.

El recorrido del Rally Dakar 2026 (foto dakar.com)
El recorrido del Rally Dakar 2026 (foto dakar.com)

Entre los tramos más exigentes se destacan la Etapa 4 y la Etapa 9, ambas Maratón, y la Etapa 6, considerada la más larga de la edición con 920 kilómetros entre Hail y Riad. El día de descanso será el 10 de enero en Riad.

 

La competencia finalizará el 17 de enero en Yanbu, con una última etapa que combinará montañas y un cierre a orillas del Mar Rojo.

 

Dónde ver el Dakar 2026

 

En Argentina, el Rally Dakar 2026 podrá verse a través de América TV. Las largadas se realizarán durante la madrugada, entre la 1 y las 3.30, debido a la diferencia horaria.

La señal estará disponible en:

Flow: Canal 9 (SD y HD)

DirecTV: Canales 120 (SD) y 1123 (HD)

Telecentro: Canales 15 (SD) y 1015 (HD)

Temas:

Rally Dakar Dakar 2026 argentinos en el Dakar
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso