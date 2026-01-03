Arranca el Dakar 2026: etapas, recorridos y cómo seguir el rally más exigente

El Rally Dakar 2026 comienza este sábado en Arabia Saudita con el prólogo y contará con 13 etapas hasta el 17 de enero. La competencia tendrá cerca de 8.000 kilómetros de recorrido y destacada presencia argentina en distintas categorías.
El Rally Dakar 2026 se pondrá en marcha este sábado 3 de enero con la disputa del prólogo, instancia que definirá el orden de largada para la primera etapa del domingo 4. La edición número 48 del rally más exigente del planeta se desarrollará íntegramente en Arabia Saudita, país sede desde 2020, tras once años de competencia en Sudamérica.
La prueba contará con un total de 13 etapas y un recorrido cercano a los 8.000 kilómetros, combinando enlaces y especiales a lo largo del desierto saudí, con final previsto para el sábado 17 de enero. Entre las principales características del Dakar 2026 se destacan dos Etapas Maratón, en las que los competidores no podrán recibir asistencia de sus equipos y deberán pasar la noche en campamentos aislados, con recursos mínimos.
Presencia argentina en el Dakar 2026
La competencia tendrá participación argentina en varias categorías. Entre los principales nombres aparecen los campeones de la categoría Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini. En la misma división también competirán David Zille, navegado por Sebastián Cesana; Kevin Benavídes junto al sanjuanino Lisandro Sisterna; Pablo Copetti; y los navegantes Augusto Sanz, Fernando Acosta y Bruno Jacomy.
En Side by Side participarán Manuel Andújar, ganador del Dakar en cuatriciclos, navegado por Andrés Frini, y Jeremías González Ferioli junto a Gonzalo Rinaldi. En Dakar Classic, Gastón Mattarucco será navegante del colombiano José Vélez, mientras que Benjamín Pascual competirá en Mission 1000 con una moto eléctrica.
En motos, el principal referente argentino será Luciano Benavídes, que competirá con KTM. En la categoría Rally2 correrán Santiago Rostan y Leonardo Cola.
El recorrido etapa por etapa
El prólogo se disputará el 3 de enero en un trazado de 95 kilómetros, con 22 de especial, en la zona de Yanbu. La Etapa 1, el domingo 4, será Yanbu-Yanbu, con 518 kilómetros totales.
Entre los tramos más exigentes se destacan la Etapa 4 y la Etapa 9, ambas Maratón, y la Etapa 6, considerada la más larga de la edición con 920 kilómetros entre Hail y Riad. El día de descanso será el 10 de enero en Riad.
La competencia finalizará el 17 de enero en Yanbu, con una última etapa que combinará montañas y un cierre a orillas del Mar Rojo.
Dónde ver el Dakar 2026
En Argentina, el Rally Dakar 2026 podrá verse a través de América TV. Las largadas se realizarán durante la madrugada, entre la 1 y las 3.30, debido a la diferencia horaria.
La señal estará disponible en:
Flow: Canal 9 (SD y HD)
DirecTV: Canales 120 (SD) y 1123 (HD)
Telecentro: Canales 15 (SD) y 1015 (HD)