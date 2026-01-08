 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes En Arabia Saudita

Nueva victoria argentina en el Dakar 2026: Benavides fue el mejor en la Etapa 5

El piloto argentino se quedó con la especial de 356 kilómetros y avanzó en la general. En Autos, Ford logró un 1-2-3 y Lategan sostuvo la punta. También hubo novedades en SSV, Challenger y Camiones.

8 de Enero de 2026
Luciano Benavidez ganó la etapa 5 del Dakar.
Luciano Benavidez ganó la etapa 5 del Dakar. Foto: Instagram.

El piloto argentino se quedó con la especial de 356 kilómetros y avanzó en la general. En Autos, Ford logró un 1-2-3 y Lategan sostuvo la punta. También hubo novedades en SSV, Challenger y Camiones.

El Dakar 2026 completó su quinta etapa con una especial de 356 kilómetros marcada por el ritmo en las Motos RallyGP y varias incidencias que modificaron el orden de carrera. Luciano Benavides fue el más veloz con la KTM y se impuso con 3m51s sobre Ignacio Cornejo, mientras que Daniel Sanders completó el podio y asumió el liderazgo de la general tras el retraso de Ricky Brabec.

 

La etapa estuvo atravesada por la sanción de 10 minutos a Tosha Schiareina por no respetar la señalización en la salida, y el retraso de más de una hora de Edgar Canet luego de perder el mousse del neumático trasero.

 

Autos: dominio de Ford y liderazgo para Lategan

 

En Autos, Mitchell Guthrie alcanzó su segunda victoria parcial con el Ford Raptor y encabezó un 1-2-3 para la marca junto a Nani Roma y Martin Prokop. Lucas Moraes finalizó cuarto con el Dacia Sandrider. En la general, Henk Lategan mantuvo la punta con Toyota y estiró su ventaja a 3m17s sobre Nasser Al-Attiyah, beneficiado por una penalización de dos minutos aplicada al qatarí.

Lucas del R&iacute;o y Bruno Jacomy sumaron una nueva victoria parcial. Foto: Instagram.
Lucas del Río y Bruno Jacomy sumaron una nueva victoria parcial. Foto: Instagram.

 

La jornada dejó además el vuelco de Jesús Calleja y Eduardo Blanco al impactar contra una duna con su Santana, sin lesiones para la tripulación.

 

SSV, Challenger, Future Mission y Camiones

 

En SSV T4, Kyle Chaney se llevó la etapa y se acomodó tercero en la general, liderada por Brock Heger. Manuel Andújar fue séptimo junto a Lisandro Sisterna, mientras que Jeremías González Ferioli finalizó cuarto con Gonzalo Rinaldi y escaló al undécimo puesto del acumulado.

 

En Challenger, Lucas del Río y Bruno Jacomy sumaron una nueva victoria parcial y descontaron tiempo al líder Pau Navarro, que conserva más de cuatro minutos.

 

En Dakar Future Mission 1000 triunfó el trinomio español Juvanteny-Rivas-Criado con un camión híbrido, mientras que en la división Camiones, Martin Macik ganó por segunda vez consecutiva con el Iveco de MM Technology e igualó las 19 victorias de etapa de Ales Loprais, líder histórico de la categoría. Macik encabeza la general con 8m29s sobre Mitchell Van den Brink.

Temas:

Dakar 2026 Rally Arabia Saudita
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso