Nueva victoria argentina en el Dakar 2026: Benavides fue el mejor en la Etapa 5

El Dakar 2026 completó su quinta etapa con una especial de 356 kilómetros marcada por el ritmo en las Motos RallyGP y varias incidencias que modificaron el orden de carrera. Luciano Benavides fue el más veloz con la KTM y se impuso con 3m51s sobre Ignacio Cornejo, mientras que Daniel Sanders completó el podio y asumió el liderazgo de la general tras el retraso de Ricky Brabec.

La etapa estuvo atravesada por la sanción de 10 minutos a Tosha Schiareina por no respetar la señalización en la salida, y el retraso de más de una hora de Edgar Canet luego de perder el mousse del neumático trasero.

Autos: dominio de Ford y liderazgo para Lategan

En Autos, Mitchell Guthrie alcanzó su segunda victoria parcial con el Ford Raptor y encabezó un 1-2-3 para la marca junto a Nani Roma y Martin Prokop. Lucas Moraes finalizó cuarto con el Dacia Sandrider. En la general, Henk Lategan mantuvo la punta con Toyota y estiró su ventaja a 3m17s sobre Nasser Al-Attiyah, beneficiado por una penalización de dos minutos aplicada al qatarí.

Lucas del Río y Bruno Jacomy sumaron una nueva victoria parcial. Foto: Instagram.

La jornada dejó además el vuelco de Jesús Calleja y Eduardo Blanco al impactar contra una duna con su Santana, sin lesiones para la tripulación.

SSV, Challenger, Future Mission y Camiones

En SSV T4, Kyle Chaney se llevó la etapa y se acomodó tercero en la general, liderada por Brock Heger. Manuel Andújar fue séptimo junto a Lisandro Sisterna, mientras que Jeremías González Ferioli finalizó cuarto con Gonzalo Rinaldi y escaló al undécimo puesto del acumulado.

En Challenger, Lucas del Río y Bruno Jacomy sumaron una nueva victoria parcial y descontaron tiempo al líder Pau Navarro, que conserva más de cuatro minutos.

En Dakar Future Mission 1000 triunfó el trinomio español Juvanteny-Rivas-Criado con un camión híbrido, mientras que en la división Camiones, Martin Macik ganó por segunda vez consecutiva con el Iveco de MM Technology e igualó las 19 victorias de etapa de Ales Loprais, líder histórico de la categoría. Macik encabeza la general con 8m29s sobre Mitchell Van den Brink.