Un muerto y 35 heridos por una ola gigante que impactó en Santa Clara y Mar del Plata

La víctima era un hombre joven que golpeó contra las rocas en Santa Clara del Mar. Lo confirmó el titular de Defensa Civil del gobierno de la provincia de Buenos Aires. La oleada alcanzó más de cinco metros y afectó a distintas localidades de la Costa Atlántica.
Un fenómeno meteorológico extremo sorprendió a decenas de turistas en la costa atlántica y dejó un saldo fatal en Santa Clara del Mar, donde un hombre murió como consecuencia de una ola gigante que según testigos alcanzó los cinco metros.
El hecho fue confirmado por Fabián García, titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, quien informó además que hay 35 personas heridas. Además, hay otra persona que sufrió un infarto y está internada, se informó.
“Es un evento totalmente previsible y hay que llevar tranquilidad, porque no significa que vaya a haber repetición”, agregó García. TN recogió el testimonio de testigos en el lugar que describieron el hecho como un desastre.
De acuerdo con lo narrado por turistas a la Agencia Noticias Argentinas, quienes se encontraban en la playa California Beach observaron cómo el agua arrastró pertenencias personales, desde bolsos hasta sombrillas y reposeras, obligando a los presentes a colaborar entre sí para evitar ser arrastrados por el mar.
La magnitud del evento llevó a la evacuación preventiva de todas las playas de la zona, medida adoptada para evitar nuevos incidentes mientras los equipos de Defensa Civil recorrían los distintos centros de salud para relevar la situación de los afectados. “Hay una persona, un joven, un varón fallecido, aparentemente fue pujado por el agua y golpeó contra unas rocas”, declaró Fabian Garcia a TN, y agregó: “Esto es un evento imprevisible, son olas vagabundas, mini tsunamis, que no tiene causas confirmadas por la ciencia y tampoco se sabe si puede volver a ocurrir”.
Testimonios recogidos por NA señalaron que la situación tomó de sorpresa a los veraneantes, ya que Santa Clara del Mar se caracteriza por su mar calmo y la tranquilidad habitual de sus playas. Además, la policía y servicios de emergencia intervinieron de inmediato para asistir a los heridos y controlar la seguridad en la zona. Entre las personas atendidas, además del joven fallecido, se reportó a un hombre que sufrió un infarto y a decenas de lesionados de menor gravedad.
El fenómeno, identificado como “olas vagabundas” o “mini tsunamis”, no cuenta con explicación científica concluyente. Según Fabián García, “hace dos o tres años ocurrió en Mar del Plata de noche y no hubo heridos porque fue de noche”, lo que refuerza el carácter impredecible de estos episodios. Por el momento, las autoridades continúan monitoreando la situación y no descartan nuevas medidas de seguridad en otras localidades de la Costa Atlántica.