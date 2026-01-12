Diamante vive su quinta noche de tradición con tropillas entabladas y la presentación de Lázaro Caballero

Se comienza a desandar la quinta noche del 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante. Desde la tarde de este lunes, se disputará una nueva ronda de jineteadas en la categoría bastos y clinas, también estará el encierro de tropillas entabladas y habrá folclore para todos los gustos en el escenario.

Las noches del Festival de Diamante se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Una intensa agenda de montas en las categorías tradicionales de clinas y bastos el certamen comenzará a desarrollar las instancias finales. La jornada es determinante para ordenar el camino hacia la gran definición del martes por la noche, cuando se conozcan los campeones y se cierre una nueva edición del festival que cada enero convoca a miles de personas en Diamante.

La celebración reúne propuestas artísticas, culturales, gastronómicas y turísticas, con una fuerte presencia de la tradición gaucha y expresiones folclóricas de distintos puntos del país. En el escenario, estarán presentes: Lázaro Caballero, La Clave Trío, Copla Alta, Son3, Ballet Emoveré, Pareja y Ballet del 3° Certamen de Danzas de la Comisión Apoyo al Festival; mientras que en el Campo “Lisardo Gieco” estarán las Tropillas Entabladas y la Jineteadas Categorías Clinas y Bastos.

Mientras que, para este martes 13 de enero, está prevista la actuación especial de Campedrinos, tras la reprogramación del pasado jueves en el arranque del festival de Diamante.

El martes se desarrollarán las actividades previstas para el jueves 8 de enero, noche que debió ser suspendida por las condiciones climáticas. Se presentarán Campedrinos; DNI Folklore; Litoral Mitá; “El Flaco” Julio Figueroa y Ballet Ancát.