Festival de Diamante: los resultados de las jineteadas y cómo sigue la programación

Diamante vive a pleno su Festival más popular

El Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante vive su edición número 54 y este lunes realiza su penúltima luna festivalera, ya que la noche suspendida del jueves, se reprogramó para este martes 13.

Todas las noches de la Reina de las Jineteadas se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Resumen de la cuarta noche y ganadores del domingo

En la cuarta jornada se disputó una nueva ronda de jineteadas en la categoría bastos y clinas.

La jornada del domingo tuvo 77 montas, 41 en bastos y 36 clinas, resultando ganadores:

Bastos

1º - Raúl Gómez de Gualeguay, en “La Deseada” de Pape.

2º - Lito Fernández de San Pedro, en “La Niebla” de Perret.

3º - Brian Gómez de Madariaga, en “El Dulce de Leche” de Mendizabal.

4º- Silvio Botta de Felicia. Sta Fe, en “La Argentina” de Retondo.

Clinas

1º - Joel Domínguez de Brandsen, en “La Garrafita” de Mendizabal.

2º- Nardi Izaguirre de Ibicuy, en “El Profeta” de Lagger.

3º - Cristian Toledo de Lincoln Bs. As., en “El Cacique” de Sosa.

4º - Leiva Agustín de Villaguay, en “El Piojo” de Oggero.

Espectáculos

La Reina de las Jineteadas vivió este domingo una gran jornada que quedará grabada en la memoria. Abel Pintos regresó a la ciudad y presentó un concierto inolvidable que convocó a miles de personas.

La cartelera artística del festival se completó con Los Musiqueros Entrerrianos, Milo, Gustavo Reynoso Trío, Bernardita Gutiérrez y el Ballet Lázaro Blanco.

Programación para este lunes del Festival de Diamante

En lo que respecta a la programación de este lunes, con transmisión de Elonce, en el Escenario estarán presentes: Lázaro Caballero, La Clave Trío, Copla Alta, Son3, Ballet Emoveré, Pareja y Ballet del 3° Certamen de Danzas de la Comisión Apoyo al Festival; mientras que en el Campo “Lisardo Gieco” estarán las Tropillas Entabladas y la Jineteadas Categorías Clinas y Bastos.

Mientras que para este martes 13 de enero, está prevista la actuación especial de Campedrinos.

