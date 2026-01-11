"Es una oportunidad para mostrar lo que hacemos en Diamante", aseguran artesanos presentes en el Festival de Jineteada

REDACCIÓN ELONCE
Elonce dialogó con tres emprendedores oriundos de Paraná, Córdoba y Diamante, que se mostraron contentos de participar de un festival de estas características. Cuáles son algunas de las propuestas.
Durante la tercera noche del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante 2026, El Once dialogó con artesanos y emprendedores presentes en la carpa dispuesta a ese fin.
Leticia Barreto, diamantina, participa con su emprendimiento de carteras, mochilas y bolsos materos hechos en cuero sintético. “Es una oportunidad para mostrar lo que hacemos en Diamante para todo el país, porque viene gente de todos lados”, reconoció y expresó que la gente "se lleva muchos materos y yerberos, o carteras".
En otro puesto se vende cuchillería criolla antigua, hay hojas de cuchillos de 100 y 120 años. “Esta se hizo para el Centenario de la patria, en 1910, se realizaban en Alemania y se importaban”, dijo Darío Gil Muñoz, el vendedor, mostrando una pieza.
“Ernesto París, 1870, es una daga viejísima”, agregó el paranaense mostrando otra cuchilla.
“Esta es de 1880, Antonio Aguina, que llegó escapado de Italia porque mató a un coronel, pero lo amenazaron de muerte y escapó a Río de Janeiro. Son piezas únicas”, explicó con un cuchillo en su mano.
Sobre el precio aseveró que “jamás” lo comparte en entrevistas públicas porque se trata de una cuestión “cultural y privada”. “Nada es nuevo acá, son hojas de acero al carbono antiguas”, señaló.
Presencia de emprendedores de otras provincias argentinas
Otro artesano, de Río Ceballos, Córdoba, llegó a Diamante invitado por un compañero. “El oficio es soguería, cuero crudo, tejidos revestido y la materia prima principal es diente de potro y cuero sobado y cuero vacuno”, explicó.
“Lo que es orfebrería lo hace un amigo y yo completo con la soguería de primera”, explicó. En el stand se venden llaveros, accesorios para ponchos.
“Somos cuarta generación de oficios. Yo tengo 41 años y a los 9 ya comencé. Hacemos botas de potro para bailarines profesionales, indumentaria, utilitarios, encimera, alforja. Siempre transformamos la materia prima totalmente. Es mucha investigación, mano de obra y seleccionar cada cuero para cada trabajo”, comentó.
Sobre los precios mencionó una gran variedad. Como ejemplo, una trenza patria vale $12.000, uno con más soguería $35.000, otro con diseño de Malvinas $28.000. También hay precios sobre los $70.000 y menos de $15.000.
Por otro lado, otro joven señaló: “Venimos de Neuquén, hace una semana. Estuvimos en Córdoba y trajimos a un amigo jinete, Roberto Castillo, que vino a montar ayer. Nos quedamos hasta el lunes o martes seguramente”.