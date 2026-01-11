Diamante es tradición: este domingo se presenta Abel Pintos y continúan las jineteadas

Las actividades del 54° Festival de Jineteada y Folclore de Diamante continúan este domingo con una nutrida agenda. A las 17 abrirán las puertas del predio Martín Fierro y la luna festivalera será transmitida en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

La cartelera artística del festival tiene una fuerte impronta federal y litoraleña con diferentes estilos. El escenario “Carlos Santa María” recibirá esta noche al aclamado Abel Pintos. También participarán Los Musiqueros Entrerrianos, Milo, Gustavo Reynoso Trío, Bernardita Gutiérrez y el Ballet Lázaro Blanco.

Festival de Diamante (foto archivo)

Y el campo “Lisardo Gieco” será nuevamente el escenario de las jineteadas en bastos y clinas, en una jornada que promete volver a reunir música, danza y tradición en uno de los festivales más importantes de la provincia.

La celebración reúne propuestas artísticas, culturales, gastronómicas y turísticas, con una fuerte presencia de la tradición gaucha y expresiones folclóricas de distintos puntos del país. Con una agenda repleta de actividades para todos los gustos y edades, el Festival de Diamante es el lugar perfecto para quienes deseen vivir un pedazo de la Argentina más auténtica, llena de historia, folklore y pasión por las costumbres nacionales.

En cuanto al valor de las entradas, se indicó que salen 40.000 pesos este domingo y lunes. Además, habrá venta online y la posibilidad de adquirir un bono para ingresar con conservadora.

Se establecieron valores diferenciados, tanto para entradas como para plateas, y los menores hasta 12 años no pagan entrada.

En el caso de las personas que cuenten con Certificado único de Discapacidad (CUD), deberán presentarse en la BOLETERÍA, por la ventanilla específica que estará señalizada, el día que deseen asistir al evento. El INGRESO al predio será por calle FALUCHO y deberán presentar CUD vigente y DNI.

En el caso de que el CUD especifique “Acompañante”, el mismo abonará el 50% del valor de la Entrada, en la misma ventanilla.

Sergio Galleguillo encendió Diamante con el espíritu de la Chaya Riojana

La Reina de las Jineteadas vivió anoche su luna festivalera con Sergio Galleguillo, Canto del Alma, Pablo Spinetti y los del Tuyú, Adrián Maggi, Sofi Drei, Diamante Baila y el Ballet Emoveré. La Reina de las Jineteadas presentó 77 montas; y Melanie Hereñú fue elegida como Paisana Nacional.

Finalizado el desfile de agrupaciones tradicionalistas, el Campo Lisardo Gieco, recibió a las tropillas entabladas que volvieron a ser protagonistas en el Festival de Diamante. El público pudo observar un emocionante espectáculo donde se rinde homenaje a la tradición gaucha, que incluyó el despliegue de 23 tropillas.

Sergio Galleguillo (foto Municipalidad de Diamante)

El escenario abrió el sábado con el Ballet Emoveré y su interpretación del cuadro litoraleño inspirado en el folclore que compartimos con Brasil y Paraguay.

Seguidamente, los nuevos aires de música litoraleña trajeron al “Carlos Santa María” a la joven promesa del folclore paranaense Sofi Drei, con un repertorio variado, con chamamé, rasguidos dobles y chamarritas.

Luego, fue el turno de Canto del Alma, que por primera vez subió al escenario mayor y presentó un enérgico show, reafirmando su identidad folclórica y haciendo un repaso por sus temas clásicos y sumando nuevas interpretaciones.

Festival de Diamante (foto archivo)

El momento central de la noche fue la actuación de Sergio Galleguillo. el músico riojano desplegó su arte y encendió la jornada trayendo la chaya al Campo Martín Fierro, ante un público que no paró de ovacionarlo.

“Esa es la magia del folclore, unirnos, encontrarnos, porque la poesía nos va a salvar siempre, y la alegría también, y como vine a alegrarlos estamos de Fiesta”, sostuvo.

También estuvieron presentes Diamante Baila, el ballet que hace más de 40 años que enaltece nuestra fiesta gaucha. Con casi 300 parejas hicieron vibrar de emoción y orgullo al Campo Martín Fierro.

La noche del sábado tuvo también la participación del cantautor, compositor del género surero, Adrián Maggi. Este referente del folclore nacional, oriundo de San Andrés de Giles, llegó con su música y su poesía haciendo un repaso por su trayectoria de más de 35 años.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Pablo Spinetti y los del Tuyú que volvieron a Diamante con su bailanta chamamecera y chamarritera.

Nuevas Soberanas

Se realizó anoche la elección de las nuevas soberanas del Festival. En esta oportunidad participaron nueve postulantes, representando a distintas agrupaciones tradicionalistas.

La paisana del Festival de Diamante (foto archivo)

Melanie Hereñú, de la Agrupación “Nuestra Señora de Aránzazu” de Victoria, fue elegida como Paisana Nacional 2026; mientras que Angelina Ricle, de la Agrupación diamantina “Punta Gorda”, se consagró como Primera Paisana; y Ludmila Natalí Córdoba, de la Agrupación “La Sortija” de Diamante, Segunda Paisana.

CARTELERA

DOMINGO 11

Abel Pintos

Los Musiqueros Entrerrianos

Gustavo Reynoso Trio

Bernardita Gutiérrez

LUNES 12

Lázaro Caballero

Los Majestuosos del Chamamé

La Clave Trio

Copla Alta

Son3

Ballet Emoveré

Ballet Ganador del 3º Encuentro de Danzas Comisión Apoyo al Festival

TROPILLAS

- "EL LAMENTO DEL GAUCHAJE” de José Perret – Capibara, Santa Fe.

- “LA REVOLTOSA” de Oscar Altabhe – Coronel Pringles, Buenos Aires.

- "LA ARGENTINA” de Sergio Retondo - Roque Pérez, Buenos Aires.

- "EL RELINCHO" de Carlos Oggero – Virginia, Santa Fe.

- “LOS TAITAS" de Julio y Fermín Mendizabal – Rauch, Buenos Aires.

- “LOS ARISCOS” de Diego Rionda – Sancti Spritu, Santa Fe.

- "LOS BONITOS" de Néstor Sosa - La Plata, Buenos Aires.

- "LA MOCHILLERA” de Horacio Velásquez – Gualeguay, Entre Ríos.

- “LA CERDA BRAVA” de Oreste Pergolesi – Tostado, Santa Fe.

- "LOS PIGÜELOS” de Gabriel Rovera - Bell Ville, Córdoba.

- "LA SIN QUERENCIA" de Luciano Simo – Pérez Millán, Buenos Aires.

- "LOS DIABLOS NEGROS" de Laureano Papes – Urdinarrain, Entre Ríos.

- “AGRUPACIÓN PAGO CHICO” - Pigüé, Buenos Aires.

- “LA BOCHINCHERA” de Marcelo Cugat – Santa Lucía, Buenos Aires.

- “LA SIN QUERENCIA” DE Ismael Palen – Casilda, Santa Fe.

- “LOS DEL DESIERTO” de Alejandro Lagger – San Cristóbal, Santa Fe.

- “EL ENTREVERO” de Ángel Ecclesia – Costa Grande, Entre Ríos.

TROPILLAS ENTABLADAS

- Cristian Lanari – Alcorta, Santa Fe

- Ceferino Yafar – Mercedes, Buenos Aires.

- Hilario Izaguirre, Gualeguay, Entre Ríos

- Belén Fuentes – Curuzú Cuatiá, Corrientes

- Mauricio Rodríguez - Gral. Paz, Ranchos, Buenos Aires

- Chochi Galván – Lima, Buenos Aires

- Eugenio Costa – Icho Cruz, Córdoba

- Carmen Fuentes - Curuzú Cuatiá, Corrientes

- Alejo Sagasti – 9 de Julio, Buenos Aires

- Vasco Izaguirre – Gualeguay, Entre Ríos

- Agustín Etchart - Dolores, Buenos Aires

- Diego Badano – Carmen de Areco, Buenos Aires

- Pablo Guerra - Gualeguay, Entre Ríos

- Darío Lobati – Baradero, Buenos Aires

- Facundo Duche – Ranchos, Buenos Aires

- Justina Izaguirre, Gualeguay, Entre Ríos

- Juan C. Carbone – 9 de Julio, Buenos Aires

- Pedrito Sagasti – 9 de Julio, Buenos Aires

- Andrés Álvarez – Campana, Buenos Aires

- Faustino Etchart – Dolores, Buenos Aires

- Guille Enriques – General Arenales, Buenos Aires

- Juan Maqueira – Carmen de Areco, Buenos Aires

- Esteban Barbi – Lima, Buenos Aires.

Jurados: Aroldo Pérez y Juan Sotelo

CONDUCCIÓN

ANIMADORES

Miguel Gómez

Marcelo Pellejero

Chano Izaguirre

PAYADORES

Juan Carlos Rivero

Iván Hofstetter

Lucas Aguirre

CONDUCCIÓN

Santiago Miguel Rinaldi

Pablo Markocich

Carolina Dumé

CONDUCCIÓN COMERCIAL

Natalia Bressan

ENTRADAS Y PLATEAS

DOMINGO 11

General: $40.000

Diamantinos (Presentar el DNI al momento de adquirir la entrada y para ingresar al predio): $ 35.000

Jubilados (Presentar DNI y Carnet o Recibo de sueldo, en puerta): $ 28.000

Plateas: $ 50.000 | $40.000 | $30.000

Plateas No Numeradas Laterales: $ 5.000 Sillones (Izquierda) | $ 10.000 Sillas (Derecha)

Conservadoras: $20.000

LUNES 12

General: $40.000

Diamantinos (Presentar el DNI al momento de adquirir la entrada y para ingresar al predio): $35.000

Jubilados (Presentar DNI y Carnet o Recibo de sueldo, en puerta): $28.000

Plateas: $ 20.000

Plateas No Numeradas Laterales: $ 3.000 Sillones (Izquierda) | $ 5.000 Sillas (Derecha)

Conservadoras: $ 20.000