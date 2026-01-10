Fotos: así se vivió el desfile de agrupaciones tradicionalistas en Diamante

REDACCIÓN ELONCE
Este sábado 10 de enero, alrededor de 300 montas tradicionalistas se reunieron en Diamante para participar del imponente desfile que recorrió las calles de la ciudad, destacando las agrupaciones de diferentes provincias y reafirmando el amor por la tradición gaucha.
Este sábado 10 de enero, la ciudad de Diamante, en la provincia de Entre Ríos, vivió una nueva edición de su tradicional desfile de agrupaciones tradicionalistas. Con la participación de alrededor de 300 montas, el evento reunió a gauchos y amantes de las tradiciones de diferentes puntos del país, quienes marcharon por las calles de la ciudad para mostrar el arte, la destreza y el amor por las costumbres gauchas.
Las agrupaciones participantes llegaron desde distintas provincias argentinas, como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, entre otras, cada una con su propio estilo y tradiciones. El desfile fue un despliegue de caballos, monturas y atuendos típicos, que lograron cautivar al público presente. Este evento, que se realiza cada año en Diamante, es una de las principales celebraciones de la región, marcando el inicio de la temporada de festividades tradicionales.
Un desfile cargado de historia y folclore
Algunas de las agrupaciones más destacadas fueron "EL LAMENTO DEL GAUCHAJE" de José Perret-Capibara, de Santa Fe; "LA REVOLTOSA" de Oscar Altabhe, de Coronel Pringles, Buenos Aires; y "LA ARGENTINA" de Sergio Retondo, de Roque Pérez, Buenos Aires, quienes marcaron el inicio del desfile con su imponente presencia.
También se hicieron presentes agrupaciones como "LOS TAITAS" de Julio y Fermín Mendizabal, de Rauch, Buenos Aires; "LOS ARISCOS" de Diego Rianda, de Sancti Spíritu, Santa Fe; y "LOS BONITOS" de Néstor Sosa, de La Plata, Buenos Aires. Estos grupos fueron acompañados por miles de espectadores que se alinearon a lo largo de las calles para disfrutar del paso de los caballos y monturas, que a lo largo de los años se han convertido en un símbolo de la cultura tradicionalista argentina.
Entre las agrupaciones más pintorescas también se encontraba "LA MOCHILLERA" de Horacio Velásquez, de Gualeguay, Entre Ríos; "LA CERDA BRAVA" de Oreste Pergolesi, de Tostado, Santa Fe; y "LOS PIGUELOS" de Gabriel Rovera, de Bell Ville, Córdoba. Cada una de ellas se presentó con sus características distintivas, haciendo gala de las costumbres regionales y del respeto a la tradición gaucha.
Diversidad de agrupaciones y celebraciones regionales
El desfile continuó con la participación de "LA SIN QUERENCIA" de Luciano Simo, de Pérez Millán, Buenos Aires, y "LOS DIABLOS NEGROS" de Laureano Papes, de Urdinarrain, Entre Ríos, quienes aportaron a la celebración un toque de color y ritmo con su despliegue de caballos y vestimentas típicas.
Otras agrupaciones, como "AGRUPACIÓN PAGO CHICO" de Pigüé, Buenos Aires, y "LA BOCHINCHERA" de Marcelo Cugat, de Santa Lucia, Buenos Aires, también fueron parte de la fiesta, al igual que "105 DEL DESIERTO" de Alejandro Lagger, de San Cristóbal, Santa Fe.
El cencerro fue portado por Paz Enrique, mientras que los abanderados del Pabellón Nacional y la insignia entrerriana fueron Daniel Castañeda y Nicanor Mansilla, respectivamente.
La primeras dos tropillas que realizaron su ingreso fueron “Chochi Galván”, de Lima, Buenos Aires y de Carmen de las Flores, de la misma provincia.
Asimismo, hubo presencia tropillas de Baradero, 9 de Julio, provincia de Buenos Aires y de Alcorta, Santa Fe.
Durante el ingreso de las tropillas participaron jinetes adultos pero también niños que mostraron su orgullo al montar los caballos.
Más postales del desfile