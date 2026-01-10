Con casi 600 bailarines, un ballet tiñó de celeste y blanco la segunda noche del festival de Diamante

Con casi 600 bailarines, un ballet tiñó de celeste y blanco la segunda noche del festival de Diamant

En el marco de la segunda noche del 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore, el Ballet Diamante Baila protagonizó uno de los momentos más destacados del encuentro al desplegar una imponente puesta en escena que pintó de celeste y blanco el campo “Lisardo Gieco”. Con casi 600 integrantes, de entre 14 y 60 años, el grupo emocionó al público al grito de “¡Viva la Patria!”, reflejando con orgullo la identidad cultural local.

La presentación se desarrolló ante una multitud que colmó el predio festivalero y acompañó con aplausos una coreografía multitudinaria que combinó danza, tradición y sentimiento nacional. El Ballet Diamante Baila volvió a demostrar la magnitud de su propuesta artística y el trabajo colectivo que lo distingue como uno de los emblemas culturales del festival.

Las noches del Festival de Diamante fueron transmitidas en vivo por Elonce, en el marco del ciclo “Nuestras Fiestas”, una propuesta que busca difundir los eventos provinciales, regionales, culturales y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Artistas y danza en el escenario mayor

La velada comenzó con la presentación del músico diamantino Valentín Fernández, quien cumplió el sueño de abrir el escenario mayor “Carlos Santa María”. El joven ofreció un repertorio bien litoraleño, con chamarritas, chamamés y rasguidos dobles, que fue muy bien recibido por el público.

La danza volvió a decir presente con el Ballet Ancát, que presentó el cuadro norteño titulado “Seamos danza”, interpretado por su grupo infantil y juvenil. La formación, dirigida por Camila Correa y Facundo Farías, está integrada por bailarines de distintas edades. “Ancát es un vocablo en lengua chaná que significa alma o interior. Aquello que los bailarines sacamos a relucir cuando danzamos”, explicaron sus directores.

Seguidamente, subieron al escenario Las Voces de Montiel, el reconocido conjunto diamantino con más de 45 años de trayectoria llevando la música entrerriana a los escenarios mayores. El grupo interpretó canciones del cancionero entrerriano y estuvo acompañado por bailarines integrantes del SISAME, en un espectáculo que evocó paisajes y raíces montieleras.

Por primera vez, el escenario mayor recibió a Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina. El acordeonista, guitarrista, cantante y compositor llegó desde Paso de los Libres para mostrar la esencia del chamamé, con un repertorio cargado de identidad y pasión por el género.

Jorge Rojas

Jorge Rojas y un cierre bien arriba

El número central de la noche fue la presentación de Jorge Rojas, quien volvió a brillar con un recorrido por sus grandes éxitos y una fuerte conexión con el público. “Tengo recuerdos hermosos de este lugar, es un festival que prácticamente nos vio nacer. Cada vez que sentimos el llamado de Diamante nos alegra muchísimo”, expresó el artista, visiblemente emocionado.

La noche cerró con el conjunto Mi Sueño Chamamé, que llevó el sapucay y la bailanta chamamecera al encuentro, poniendo el broche final a una jornada cargada de música y tradición.

Volvió la Reina de las Jineteadas

En el campo “Lisardo Gieco” se desarrollaron 78 montas, 40 en bastos y 38 en clinas. En la categoría Bastos, el primer puesto fue para Ángel de los Santos, de Ranchos, Buenos Aires, seguido por Damián Cardoso, Matías Conde y Pedro Mussin. En Clinas, el ganador fue Félix Señorina, de la República Oriental del Uruguay, escoltado por Franco Izaguirre, Valdimir Cáceres y Diego Perdomo.

Con una combinación de danza multitudinaria, grandes artistas y la tradicional jineteada, el Festival Nacional de Diamante volvió a vivir una noche inolvidable, reafirmando su lugar como uno de los encuentros más importantes del folclore argentino.

Festival de Diamante

La actividad del festival continuará el sábado 10 de enero con una nutrida agenda. A las 18 horas se realizará el tradicional Desfile de Agrupaciones Tradicionalistas por las calles de la ciudad. Además, habrá presentación, entrevero y demostraciones de Tropillas Entabladas, y se llevará a cabo la Elección de la Paisana Nacional.

En el escenario mayor se presentarán Sergio Galleguillo, Canto del Alma, Adrián Maggi, Pablo Spinetti y Los del Tuyú, Sofi Drei, Diamantinos, Diamante Baila y el Ballet Emoveré, en una jornada que promete volver a reunir música, danza y tradición en uno de los festivales más importantes del país.