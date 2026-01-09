El intendente de Diamante confirmó que reprogramarán la noche del jueves del Festival de Jineteada y Folclore

REDACCIÓN ELONCE
Así lo informó en diálogo con Elonce. Anticipó que la comunicación oficial se realizará mañana pero adelantó que la grilla de artistas musicales permanecerá igual que la prevista para este jueves 8. Explicó qué pasará con las entradas y cómo solicitar la devolución del dinero.
El intendente de Diamante, Ezio Gieco, dialogó con Elonce y confirmó que la grilla prevista para este jueves 8 de enero, que debió ser suspendida por las condiciones climáticas, se trasladará al martes 13 de enero. Anticipó que mañana sábado se anunciará la información de forma oficial pero adelantó que la decisión se da "para poder cumplir con todas las montas porque sino no nos dan los tiempos".
En cuanto a los artistas, sostuvo: "Campedrinos tocará el martes y los demás artistas de la región y de la ciudad los tendremos. Posiblemente agreguemos más números musicales".
Las noches del Festival de Diamante se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.
Qué pasará con las entradas del jueves 8
Tras el debate de la comunidad por lo que sucederá con las entradas para el jueves 8, jornada inaugural del festival, Gieco informó: "Las entradas del buen contribuyente, que es un regalo que le hacemos a los diamantinos que cumplen con los impuestos, no van a tener validez y veremos cómo lo resolvemos para atender a la gente que sí cumple con los pagos".
Y agregó que "lo referido a la compra online, con tarjetas y cupones se va a devolver por medio de la plataforma por donde lo adquirieron. Las compras presenciales se están resolviendo en la boletería por calle Falucho".
"A la gente que se presentó se le reconoció el valor de la entrada del jueves y se le hace pagar el diferencial de estos días que es un valor más elevado", detalló el intendente.
La segunda noche de la jineteada
Sobre la noche del viernes, que comenzó con una leve llovizna que luego se disipó, Gieco destacó: "Afortunadamente cambió el clima. La gente se quedó, se la bancó, ha disfrutado de la gastronomía" y enfatizó: "El marco de público es importante teniendo en cuenta que estuvimos hasta último momento con el tema del clima".
Los precios de las entradas
Jueves 8: *SUSPENDIDO*
-Entrada General $25.000.
-Plateas $5.000. Plateas (S/N) Sillones (Izq.) $2.000. Plateas (S/N) Sillones (Der.) $3.000.
-Jubilados $17.500.
-Conservadoras $20.000.
Viernes 9:
-Entrada General $35.000.
-Plateas $30.000 / $20.000. Plateas (S/N) Sillones (Izq.) $3.000. Plateas (S/N) Sillones (Der.) $5.000.
-Jubilados $24.500.
-Conservadoras $20.000.
Sábado 10:
-Entrada General $40.000. Plateas $50.000 / $40.000 / $30.000. Plateas (S/N) Sillones (Izq.) $3.000. Plateas (S/N) Sillones (Der.) $5.000.
-Jubilados $26.000.
-Conservadoras $20.000.
Domingo 11:
-Entrada General $40.000. Plateas $50.000 / $40.000 / $30.000. Plateas (S/N) Sillones (Izq.) $5.000. Plateas (S/N) Sillones (Der.) $10.000.
-Jubilados $26.000.
-Conservadoras $20.000.
Lunes 12:
-Entrada General $35.000. Plateas $20.000. Plateas (S/N) Sillones (Izq.) $3.000. Plateas (S/N) Sillones (Der.) $5.000.
-Jubilados $24.500.
-Conservadoras $20.000.