Miguel Gómez, la inconfundible voz del Festival de Jineteada y Folclore desde hace 25 años: "Me llena de emoción"

El Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante tiene voces que ya son parte de su identidad, y una de ellas es la de Miguel Gómez. El relator, con una extensa trayectoria en el mundo de las jineteadas, cumple 25 años siendo la voz oficial del evento, un rol que lo convirtió en referente indiscutido de la tradicional fiesta entrerriana.

“Son 25 años de estar en estas fiestas. Vine en el año 2000. Tendrían que ser 26, pero en el 2014 y 2015, quedé afuera de la fiesta y después se repitió porque había llovido, además de la pandemia que no se hizo. Así que los 25 años los estoy cumpliendo ahora”, explicó Gómez, al repasar su camino dentro del festival.

A lo largo de este cuarto de siglo, su presencia se volvió inseparable del sonido del campo, de las tropillas y del aplauso del público. Cada apertura, cada relato y cada cierre llevan el sello de una voz que se ganó el reconocimiento tanto de los jinetes como de los espectadores.

De jinete a relator, una vocación construida con los años

La historia personal de Miguel Gómez está profundamente ligada al mundo rural y a las jineteadas. “Soy santafesino, oriundo de la zona del norte de Santa Fe y después me crie en la zona de la costa del río Salado, en el departamento San Cristóbal. Surge esto del relato a través de las andanzas en las jineteadas”, contó.

Antes de tomar el micrófono, fue jinete, y desde allí comenzó a gestarse su vocación. “Era jinete y después ya fui acumulando las ganas. Sentía que por dentro mío había algo que me estaba anunciando de que podía ser relator. Fui despacito acomodando el carro y entré como relator y cumplí 40 años de relator el año pasado”, relató con orgullo.

Su trayectoria no solo se mide en años, sino también en experiencias y aprendizajes que fue incorporando a lo largo del tiempo, convirtiéndose en una figura respetada dentro del ambiente de las fiestas tradicionales.

Consejos, valores y el rol del relator

Con la experiencia que le dieron las décadas, Gómez también se permite aconsejar a las nuevas generaciones que sueñan con ocupar su lugar en el Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante. “Les digo que sean respetuosos, que el respeto, ante todo. El público que consume lo que nosotros decimos debe permanecer con el respeto que impone el relator”, afirmó.

Ese respeto se extiende también al trato cotidiano. “Soy muy humilde y también me dejó una escuela muy linda para andar entre la gente porque me puedo juntar con personas de cualquier comunidad lugar, religión y política”, destacó, marcando una forma de vida que va más allá del escenario.

Sobre los momentos difíciles que pueden surgir en una jineteada, fue claro: “El relator tiene que relatar todo lo que pasa. Cuando pasan esos casos que hay un accidente, lo primero que hay que sacarlo al público es de ese momento. Hay que llevarlo para otro lado, por lo menos ese es mi consejo”.

Un recuerdo imborrable y un vínculo eterno con Diamante

Entre tantos recuerdos, hay uno que emociona especialmente a Miguel Gómez. “Tengo uno especial que es el ‘Buenas noches, Diamante’. Se hizo característico en mi voz hace tantos años de que con cada apertura de cada noche el grito ese”, expresó.

La respuesta del público sigue siendo una caricia al alma. “Hoy lo implementé y antes de que termine el grito de ‘Buenas noches, Diamante’, el público empezó a aplaudir. Eso me llenó de emoción”, confesó, reflejando el lazo construido con la gente.

Con sentimientos a flor de piel, cerró destacando lo que significa esta fiesta en su vida: “Esta fiesta me marcó un lugar especial para mí como relator, conocí muchos jinetes y amo esta fiesta”. Así, Miguel Gómez continúa escribiendo su historia junto al Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, con la misma pasión de siempre.