Con emoción, jinetes y público del Festival de Diamante disfrutan la segunda noche

En el marco de la 54 edición del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante, Elonce dialogó con asistentes que disfrutan de la segunda noche oficial del evento, luego de que se suspendiera la velada del jueves a raíz de las condiciones climáticas.

Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante

Las noches del Festival de Diamante se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Luis Cartagena, jinete uruguayo que compite en la jineteada, explicó: “Esta es la cuarta vez que vengo, gané en 2019. Venimos a montar en la categoría Clina. Me tocaba ayer pero por la suspensión de la primera noche me toca hoy”. Agregó que su grupo "viene bien, sanos y veremos cómo nos va. Ya vi el sorteo y vi qué caballo me tocó".

Además, se refirió a la preparación previa para presentarse en un evento de esta magnitud. “Nosotros andamos todo el año en esto y nos preparamos tranquilos", señaló en referencia a su tropilla.

Además, el oriental rememoró sus orígenes familiares en el campo y enfatizó: “Nacimos entre los caballos y tomamos este camino de las jineteadas". Sobre las diferencias entre ambos países, destacó que en Uruguay "los animales son más grandes, tienen más cuerpo".

Otro jinete uruguayo, primero en categoría Clina, indicó que aún no conoce el caballo con el que competirá pero explicó: "En Uruguay hago el recado oriental, acá no hay, acá existen los bastos pero no lo hago". Con emoción señaló que "es un festival muy lindo el de Diamante".

La República Oriental del Uruguay presente en Diamante

Por otra parte, Graciela, oriunda del departamento Gualeguaychú pero radicada en Bolívar, provincia de Buenos Aires, señaló que es la primera vez que asiste a la jineteada. “Venir, salir” fue el motivo que la llevó al Campo Martín Fierro de Diamante.

Además, el payador Raúl Carraco, de Las Grutas, Río Negro llegó a tierras entrerrianas y sostuvo: “Me pegué un galope para venir a los pagos de Diamante y encontrarme con tanta gente, emociones, historias. Me llevo una gran alegría a mi hogar".

Dialogamos con el público en el Festival Nacional de Jineteada y Folclore en Diamante

Ramón, de Peréz Millán, provincia de Buenos Aires acompañó a una tropilla que compite en la jineteada. “Es la primera vez que vengo, está muy lindo y hay mucha gente”, destacó sobre el festival.

"Vine porque me gusta, vamos siempre a todas las fiestas, es el segundo año que venimos a Diamante. Nos gustó todo, lo pasamos muy bien

el año pasado. Tenemos entradas hasta el lunes, venimos sobre todo por la jineteada", explicó una mujer oriunda de Florencio Varela.

Festival Nacional de Jineteada y Folclore en Diamante

"Soy de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, y ya hacen 8 años que vengo a Diamante. Hace un año había una invasión de mosquitos y ahora llovizna, pero igual venimos. Está muy lindo y la gente es distinta. Son más amables, más familieros", destacó otro hombre presente en las tribunas del Campo Martín Fierro.