 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Segunda noche del festival

Con música del Litoral, brilló la segunda luna festivalera de Diamante

Durante la segunda velada del encuentro cultural se presentaron Ballet Ancat, Las Voces de Montiel, Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina, Mi Sueño Chamamé y Diamante Baila. El gran cierre estuvo a cargo de Jorge Rojas.

9 de Enero de 2026
Los artistas de la segunda noche del festival
Los artistas de la segunda noche del festival Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Durante la segunda velada del encuentro cultural se presentaron Ballet Ancat, Las Voces de Montiel, Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina, Mi Sueño Chamamé y Diamante Baila. El gran cierre estuvo a cargo de Jorge Rojas.

Comenzaron los números artísticos en el escenario principal del Campo Martín Fierro de Diamante, en el marco de la segunda noche del 54° Festival de Jineteada y Folclore. La primera propuesta cultural fue la de Ballet Ancat.

 

Las noches del Festival de Diamante se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

 

Ballet Ancat en el 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore - Diamante 2026
Ballet Ancat
Ballet Ancat

 

En tanto, el segundo conjunto musical que brilló fue "Las voces de Montiel", que se lució con canciones como "Esa musiquita", que destacó con el acompañamiento del acordeón.

 

 

 

Sonaron también "Hasta el último latido"; "Pa'l cumpita"; "Volvamos al pago"; "Chamarrita Diamantina". Además, hacia el final se sumó el ballet del Sisame, un centro de salud mental de Diamante. "Quisimos hacer un detalle de inclusión para todos ustedes", explicó el cantante del grupo musical.

 

 

 

"Una vez Diamante nos dijo que sí. Cantar en tu pueblo tiene algo muy especial. Hemos andado por muchos lugares pero cantar ante la gente que ves todos los días tiene algo especial. Todo se da para que sea una noche emocionante y pudimos transmitirle eso al público", expresaron dos miembros de Las voces de Montiel en diálogo con Elonce.

 

"Llega la fiesta y la gente la siente suya. Diamante no falla. El tiempo estaba feo y la gente vino igual", destacó otro integrante del conjunto.

 

"Este tipo de festivales le da lugar a la gente joven para que se pueda renovar la música. Estos chicos son los que van a defender nuestra música", agregaron.

 

Las Voces de Montiel en el 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore - Diamante 2026
Las voces de Montiel
Las voces de Montiel

Las Voces de Montiel en Diamante y ante su gente con la misma “emoción”

 

Las Voces de Montiel celebran 47 años de trayectoria y se volvieron a emocionar con una presentación en el Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, uno de los escenarios más emblemáticos del folclore entrerriano y argentino.

 

En diálogo con Elonce, Víctor Acosta no ocultó su emoción tras el recibimiento del público. “Estoy grande ya y me recontra emocioné de este recibimiento de la gente, porque Diamante, una vez más, nos dijo que sí”, expresó. Además, remarcó la importancia de la continuidad del grupo: “Este año estamos, con mi hermano estamos cumpliendo con las Voces de Montiel 47 años y podemos seguir vigente con las Voces de Montiel para cantarle a Ríos”.

Las voces de Montiel
Las voces de Montiel

 

El músico también destacó la responsabilidad que implica cada presentación en su ciudad. “Siempre renovado los nervios, siempre son renovadas las responsabilidades, preparamos un repertorio exclusivamente para este escenario”, señaló.

Las voces de Montiel
Las voces de Montiel

 

Por su parte, Alejandro Acosta subrayó el significado especial de cantar en la ciudad que los vio crecer. “Cantar en tu pueblo tiene algo muy especial. Hemos andado por un montón de lugares, pero cada vez que tenemos que estar acá, cantar a nuestra gente, a quienes vemos todos los días, tiene algo muy especial”, afirmó.

Las voces de Montiel
Las voces de Montiel

 

Eduardo “Coco” Acosta, reflexionó sobre la vigencia del festival a lo largo del tiempo. “La gente de acá lo siente suyo, llega la fiesta y ya se vienen preparando todo el año para venir y concurrir. Diamante no falla”, sostuvo. Incluso frente a condiciones climáticas adversas, destacó la presencia del público: “Estaba el tiempo feo, lloviznaba, la gente está presente”.

 

El turno de Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina

 

En medio de un emocionante concierto acompañado de acordeones, el artista resaltó: "Este es siempre un espectáculo que nos identifica, significa que nuestro folclore está aquí con nosotros. Era emocionante ver niños tan pequeños bailando en el escenario con pilcha criolla, de su historia, lo que hace que este Diamante cruce fronteras y se vea en todo el mundo".

Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina
Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina

 

Y aseveró: "Eso es muy valioso y que ustedes lo apoyen es aún más valioso. Quiere decir que los argentinos de bien no solo están sentados en esas tribunas celestes y blancas, sino que lo llevan adentro del pecho".

 

Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina
Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina

Temas:

Diamante festival jineteada
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso