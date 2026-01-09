Con música del Litoral, brilló la segunda luna festivalera de Diamante

REDACCIÓN ELONCE
Durante la segunda velada del encuentro cultural se presentaron Ballet Ancat, Las Voces de Montiel, Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina, Mi Sueño Chamamé y Diamante Baila. El gran cierre estuvo a cargo de Jorge Rojas.
Comenzaron los números artísticos en el escenario principal del Campo Martín Fierro de Diamante, en el marco de la segunda noche del 54° Festival de Jineteada y Folclore. La primera propuesta cultural fue la de Ballet Ancat.
Las noches del Festival de Diamante se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.
En tanto, el segundo conjunto musical que brilló fue "Las voces de Montiel", que se lució con canciones como "Esa musiquita", que destacó con el acompañamiento del acordeón.
Sonaron también "Hasta el último latido"; "Pa'l cumpita"; "Volvamos al pago"; "Chamarrita Diamantina". Además, hacia el final se sumó el ballet del Sisame, un centro de salud mental de Diamante. "Quisimos hacer un detalle de inclusión para todos ustedes", explicó el cantante del grupo musical.
"Una vez Diamante nos dijo que sí. Cantar en tu pueblo tiene algo muy especial. Hemos andado por muchos lugares pero cantar ante la gente que ves todos los días tiene algo especial. Todo se da para que sea una noche emocionante y pudimos transmitirle eso al público", expresaron dos miembros de Las voces de Montiel en diálogo con Elonce.
"Llega la fiesta y la gente la siente suya. Diamante no falla. El tiempo estaba feo y la gente vino igual", destacó otro integrante del conjunto.
"Este tipo de festivales le da lugar a la gente joven para que se pueda renovar la música. Estos chicos son los que van a defender nuestra música", agregaron.
Las Voces de Montiel en Diamante y ante su gente con la misma “emoción”
Las Voces de Montiel celebran 47 años de trayectoria y se volvieron a emocionar con una presentación en el Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, uno de los escenarios más emblemáticos del folclore entrerriano y argentino.
En diálogo con Elonce, Víctor Acosta no ocultó su emoción tras el recibimiento del público. “Estoy grande ya y me recontra emocioné de este recibimiento de la gente, porque Diamante, una vez más, nos dijo que sí”, expresó. Además, remarcó la importancia de la continuidad del grupo: “Este año estamos, con mi hermano estamos cumpliendo con las Voces de Montiel 47 años y podemos seguir vigente con las Voces de Montiel para cantarle a Ríos”.
El músico también destacó la responsabilidad que implica cada presentación en su ciudad. “Siempre renovado los nervios, siempre son renovadas las responsabilidades, preparamos un repertorio exclusivamente para este escenario”, señaló.
Por su parte, Alejandro Acosta subrayó el significado especial de cantar en la ciudad que los vio crecer. “Cantar en tu pueblo tiene algo muy especial. Hemos andado por un montón de lugares, pero cada vez que tenemos que estar acá, cantar a nuestra gente, a quienes vemos todos los días, tiene algo muy especial”, afirmó.
Eduardo “Coco” Acosta, reflexionó sobre la vigencia del festival a lo largo del tiempo. “La gente de acá lo siente suyo, llega la fiesta y ya se vienen preparando todo el año para venir y concurrir. Diamante no falla”, sostuvo. Incluso frente a condiciones climáticas adversas, destacó la presencia del público: “Estaba el tiempo feo, lloviznaba, la gente está presente”.
El turno de Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina
En medio de un emocionante concierto acompañado de acordeones, el artista resaltó: "Este es siempre un espectáculo que nos identifica, significa que nuestro folclore está aquí con nosotros. Era emocionante ver niños tan pequeños bailando en el escenario con pilcha criolla, de su historia, lo que hace que este Diamante cruce fronteras y se vea en todo el mundo".
Y aseveró: "Eso es muy valioso y que ustedes lo apoyen es aún más valioso. Quiere decir que los argentinos de bien no solo están sentados en esas tribunas celestes y blancas, sino que lo llevan adentro del pecho".