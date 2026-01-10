Jorge Rojas en el Festival de Diamante: “Es un lugar muy querido por mi”

REDACCIÓN ELONCE
Apenas pasada la medianoche, el artista Jorge Rojas llegó al escenario principal del Festival de Diamante con su icónica canción “Vuelvo”, presentación que contó con el acompañamiento de una pareja de baile.
Luego el cantante repasó su discografía con reconocidos temas como “Milagro de amor”; “Voy a celebrar”; “A todo corazón”; “Íntimamente”; “Cuando me dices que no”; “La Respuesta”; “Guitarra Compañera”; “Marca Borrada”; “De esas que te hacen llorar”.
Además, interpretó una versión propia de la famosa canción folclórica “La Yapa”.
"Este es un lugar muy querido por mí", valoró el artista
Tras un vibrante comienzo musical, el exmiembro de Los Nocheros brindó unas palabras a su público y destacó que junto a su equipo están comenzando la gira de verano. “Es nuestra primera presentación, estamos con toda la ilusión de compartir con ustedes estas canciones y todo lo que sentimos a través de la música, eso que llevamos adentro”, expresó.
“Va a ser un enorme placer cantarles. Tengo hermosos recuerdos de este lugar, este festival nos vio nacer prácticamente. Cada vez que recibimos el llamado de este festival nos alegra muchísimo, es un gusto de verdad porque a lo largo de los años uno va ganando afectos, cariño y los lugares se vuelven especiales por eso, por los sentimientos y este es un lugar muy querido por mí”, sinceró.
Asimismo, sentenció: “Estamos dispuestos a entregarnos esta noche, por completo. Para que esta energía de ida y vuelta tenga esta recepción hermosa, de ese lado tiene que pasar lo mismo. Hoy es el día, hay que entregarse a las emociones que provocan las canciones”.
Hacia el final de su mensaje, Rojas se refirió a su relación con Diamante y explicó: “Tengo amigos acá, nos vemos poco pero los sentimientos están intactos”.
Y cerró: “Gracias por esta oportunidad. Estoy feliz y agradecido. Gracias Diamante”.
“Es una noche hermosa. Quiero agradecerle a toda la gente de Diamante por el hermoso momento que vivimos”, afirmó en diálogo con Elonce.
Extenso cierre junto a Francisco Cuestas y los Musiqueros Entrerrianos
Luego interpretó canciones de su vasta trayectoria de 20 años. Sonaron “Como ayer”; “Sin memoria”; “Mía”; “El secreto de tu vida”; “Olvida que te he amado”; “El Punto Final”; “Una noche más”; “La vida” y “Al son de la vida”.
Para concluir el concierto como solista, Rojas le pidió al público que encendiera las linternas de sus celulares de modo que el campo quedó iluminado por ciento de luces que dieron un marco emotivo para entonar las melodías de “No saber de ti”, reconocida canción de Los Nocheros. Seguidamente interpretó “No me quiero ir”.
Tras una hora de presentación musical, Rojas invitó al escenario a Francisco Cuestas, hijo de Néstor de los Hermanos Cuestas y a los Musiqueros Entrerrianos. Juntos entonaron el histórico tema “Juan del Gualeyán”, autoría de los Hermanos Cuestas.
“Como yo aprendí a querer” fue el tema con el que se coronó el gran cierre del espectáculo musical.
Con los últimos tres temas, como "No te vayas carnaval", Rojas finalizó un impresionante show que se extendió a lo largo de una hora y media.