Tests de alcoholemia a los jinetes antes de competir en el Festival de Jineteada: qué pasa si da positivo

En un esfuerzo por garantizar la seguridad y el buen desarrollo del Festival Nacional de Jineteada y Folclore en Diamante, la organización ha implementado controles de alcoholemia obligatorios para todos los jinetes antes de cada competencia. Este procedimiento se lleva a cabo en el sector donde los jinetes se preparan.

Manuela Gauss, Directora de Salud Municipal de Diamante, explicó que utilizan "un artefacto a préstamo de la policía" para realizar las pruebas, de manera similar a los controles de alcoholemia que se realizan en las rutas.

Los tests son rápidos, sencillos y se realizan de forma ordenada, sin excepciones. "Todos los jinetes, sin distinción, deben pasar por el registro antes de que inicien las jineteadas, a lo largo de las tres noches", comentó Gauss, destacando que la medida se aplica de manera estricta durante el evento. Esta implementación busca asegurar que los jinetes compitan en las mejores condiciones posibles, sin alteraciones por el consumo de alcohol que puedan poner en riesgo su seguridad y la de los demás.

Los jinetes se muestran cada vez más predispuestos a los controles

Aunque en sus primeras ediciones los jinetes se mostraban algo reticentes a someterse a los controles de alcoholemia, hoy la situación ha cambiado. "Los jinetes lo tienen incorporado. Antes eran reacios. Ahora se cuidan", señaló la funcionaria, remarcando cómo esta práctica se ha integrado como parte del protocolo habitual. Según Gauss, los jinetes están cada vez más predispuestos a colaborar, ya que entienden la importancia de llevar adelante estos controles para garantizar un evento seguro y justo.

Además, recordó que si un jinete da positivo en el test de alcoholemia, quedará descalificado. "Se le informa a la organización inmediatamente", aclaró.

Hasta el momento, los controles han sido efectivos. “No hay casos positivos", afirmó Gauss, subrayando el buen comportamiento de los jinetes en cuanto al cumplimiento de esta normativa.