Diamante palpita tradición con su Festival: arranca la jineteada y se presenta Jorge Rojas

REDACCIÓN ELONCE
Durante las cinco lunas, Diamante vibra con su festival más convocante, que tendrá transmisión en vivo y una cobertura especial de Elonce. Esta noche se presenta Jorge Rojas. En los próximos días estará Sergio Galleguillo, Abel Pintos y Lázaro Caballero.
Tras la lluvia de la primera jornada que permitió el acto inaugural del 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore y provocó la reprogramación de la actividad en el escenario y en el campo de jineteada, se inicia el movimiento en Diamante con las primeras montas y grandes artistas que le pondrán ritmo a la noche.
Hasta el 12 de enero se desarrollará el 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore, uno de los eventos tradicionalistas más convocantes del verano argentino. Las noches de la Fiesta de Diamante, se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.
El Campo Martín Fierro es nuevamente el escenario de esta celebración que reúne propuestas artísticas, culturales, gastronómicas y turísticas, con una fuerte presencia de la tradición gaucha y expresiones folclóricas de distintos puntos del país.
La cartelera artística del festival, tiene una fuerte impronta federal y litoraleña con diferentes estilos. El escenario “Carlos Santa María” recibirá durante sus noches de enero, a Jorge Rojas, Las Voces de Montiel, Sergio Galleguillo, Adrián Maggi, Sofi Drei, Abel Pintos, Los Musiqueros Entrerrianos, Lázaro Caballero, y Los Majestuosos del Chamamé, entre otros.
Jineteada y tradición
Uno de los principales atractivos de Diamante es la jineteada. Ezio Gieco, intendente de Diamante destacó que el festival “es uno de los más importantes del país en lo que respecta a esta disciplina” y adelantó que se realizarán más de 350 montas en los tres palenques del predio.
A esto se sumará el espectáculo de tropillas entabladas, con más de 300 caballos, además del tradicional desfile organizado por la agrupación Punta Gorda, que reunirá alrededor de mil equinos en total.
A las 19, se abrió el ingreso del Predio Martín Fierro, para el Acto Apertura e inauguración de la edición 2026. En cuanto al valor de las entradas, se indicó que se mantendrán precios accesibles para este tipo de espectáculos: 25.000 pesos el jueves, 35.000 el viernes y 40.000 pesos sábado, domingo y lunes. Además, habrá venta online y la posibilidad de adquirir un bono para ingresar con conservadora.
VIERNES 9
-Jorge Rojas
-Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina
-Las Voces de Montiel
-Mi Sueño Chamamé
-Valentín Fernández
-Diamante Baila
-Ballet Ancát
-Jineteada de Bastos y Clinas