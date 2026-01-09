Los precios de la pilcha gaucha y de los caballos en los stands de Diamante

La pilcha gaucha vuelve a ser protagonista en Diamante, donde los stands montados en el predio del evento ofrecen desde artículos tradicionales para el campo hasta piezas específicas para la doma y la jineteada. En recorridas realizadas por Elonce, vendedores detallaron la variedad de productos disponibles y los precios que hoy maneja el mercado, en un contexto marcado por la actualización constante de los valores.

Foto: Elonce.

Luis, uno de los feriantes históricos del lugar, explicó el alcance de su propuesta: “Ofrecemos toda la pilcha del caballo y del campo: rebenque, alpargatas y hasta el sombrero del gaucho. Y del caballo desde la herradura hasta el recado”. Su stand reúne artículos pensados tanto para el uso cotidiano rural como para competencias y festivales tradicionales.

Los visitantes pueden encontrar opciones para distintos presupuestos, aunque muchos coinciden en que se trata de productos artesanales o de alta durabilidad, lo que justifica los montos. La demanda se mantiene firme, impulsada por jinetes, trabajadores rurales y público en general que busca vestir o equiparse de acuerdo a la tradición.

Foto: Elonce.

Rebenques, botas y accesorios: cuánto cuestan hoy

Entre los productos más consultados se destacan los rebenques, un clásico de la pilcha gaucha. Según detalló el vendedor, los precios arrancan en los $40.000, mientras que los confeccionados en alpaca alcanzan los $150.000. Luis mostró uno de estos modelos y explicó: “Es de cola de vaca, lo usa mucho el jinete para jinetear por el peso”.

Además, presentó otro tipo muy buscado en el ámbito competitivo: el denominado “cola larga”, que se utiliza especialmente para la carrera de tachos, una disciplina tradicional dentro de las destrezas criollas. Este tipo de artículos, más específicos, suelen tener una fuerte salida durante festivales y jineteadas.

Foto: Elonce.

En cuanto al calzado, las botas de monta fabricadas en goma se consiguen desde los $140.000, pensadas para resistir el uso intensivo en el campo y brindar seguridad al jinete. Otro elemento distintivo es la rastra, que alcanza un valor cercano a los $190.000, posicionándose como una de las piezas más costosas del conjunto tradicional.

Sombreros, bombachas y una presencia que se repite

Los sombreros también ocupan un lugar central dentro de la pilcha gaucha. Un sombrero de paño tiene un precio aproximado de $42.000, mientras que el clásico sombrero lagomarsino puede encontrarse desde los $30.000. En tanto, la bombacha de campo, infaltable en la vestimenta tradicional, llega a los $30.000.

Más allá de los precios, la continuidad de los feriantes es un dato que refuerza la importancia del evento. “Hace 10 años tengo el stand y ando por todas las jineteadas. En todos los festivales grandes (la Fiesta Provincial del Caballo en Urdinarrain, por ejemplo), estoy. En esta hace nueve años que estoy y me va bien”, resaltó Luis, destacando la fidelidad del público.