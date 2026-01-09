“Estamos muy contentos con la gente que nos acompaña”, valoró la vice intendenta de Diamante

El Festival Nacional de Jineteada y Folclore vive una nueva edición en la ciudad de Diamante y reafirma su lugar como uno de los eventos más emblemáticos del calendario cultural entrerriano. En su edición número 54, la propuesta combina destrezas gauchas, música tradicional y un fuerte impacto turístico y económico para la región, consolidándose como un punto de encuentro para familias, jinetes y amantes del folclore.

La vice intendenta de Diamante, Sandra Morán, dialogó con Elonce y destacó el significado histórico y emocional del festival para la comunidad. “Estamos en la edición número 54 orgullosamente llevando a cabo esta nueva edición que empezó allá lejos en el campo de nuestra familia, en Costa Grande. Con mucho orgullo, junto al intendente llevamos adelante esta nueva edición”, expresó, subrayando las raíces profundas que tiene la celebración.

Foto: Elonce.

Desde sus orígenes humildes hasta su actual proyección nacional e internacional, el festival se transformó en un símbolo de identidad local. Cada edición renueva el compromiso de mantener vivas las tradiciones criollas y de ofrecer un espectáculo de calidad tanto para los vecinos como para quienes llegan desde otras provincias y países limítrofes.

Un evento que convoca al país y a la región

El Festival Nacional de Jineteada y Folclore no solo se destaca por su trayectoria, sino también por su capacidad de convocatoria. “Es un evento muy importante por la gente que asiste de nuestro país y también sabemos que hay gente que nos visita de Brasil, Uruguay y por la calidad de las tropillas, vienen a hacer sus demostraciones gauchas en nuestro suelo diamantino”, señaló Morán, remarcando el prestigio que alcanzó la competencia.

La presencia de tropillas reconocidas y jinetes experimentados eleva el nivel del espectáculo y posiciona a Diamante como un escenario de referencia dentro del circuito de jineteadas. A esto se suma el acompañamiento constante del público, que colma las instalaciones y aporta un clima festivo durante todas las jornadas.

Foto: Elonce.

El impacto del festival trasciende lo cultural y se refleja en la economía local. “Estamos muy contentos con la gente que nos acompaña. Los negocios de Diamante también se ven beneficiados por el caudal de turistas que nos visitan estos días”, destacó la vice intendenta, resaltando el movimiento comercial y turístico que genera el evento.

Turismo, servicios y orgullo diamantino

Desde el municipio, el Festival Nacional de Jineteada y Folclore es acompañado con una propuesta integral para los visitantes. Morán explicó que se ponen a disposición espacios públicos y atractivos locales: “Desde el municipio estamos ofreciendo las instalaciones del Balneario Municipal y del Complejo de piletas. Tienen distintos lugares para recorrer, conocer y pasar unos lindos días en la ciudad”.