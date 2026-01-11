La Reina de las Jineteadas: los ganadores del sábado en las categorías Bastos y Clinas

11 de Enero de 2026

La Reina de las Jineteadas

En el marco de la 54° edición del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante, llevada a cabo en el Campo Martín Fierro, este sábado se disputó “la Reina de las Jineteadas” en las categorías Bastos y Clinas.

Las noches del Festival de Diamante se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Los ganadores del sábado

Bastos

-1º Luis Gñazo, de J. B. Alberdi. Bs. As., en “La Cruz de Guerra” de Cugat.

-2º- Luciano Rojas de Curuzú Cuatiá, en “La Segundera” de Velázquez.

-3º - Lucas Pedernera de Villa Amancay Córdoba, en “La Crusada” de Palen.

-4º- Enzo Carleriz de Maidana Chaco, en “La Sombrita” de Oggero.

Clinas

1º- Fernando Agüero de Mendoza, en “La Milonga” de Sosa.

-2º- Oscar Lucero de Alvear. Sta. Fe, en “El Cachafas” de Althabe.

-3º- Luis García de R. O. del Uruguay, en “La Sonsa” de Mendizabal.

-4º- Guillermo Nadal de Montevera Sta. Fe., en “La Poca Vista” de Mendizabal.

Cómo continúa el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

Tras el paso por el escenario mayor de Sergio Galleguillo, además de grupos musicales regionales, para este domingo está prevista la llegada de Abel Pintos; Los Musiqueros Entrerrianos; Gustavo Reynoso Trio y Bernardita Gutiérrez.

El lunes será el turno de Lázaro Caballero; Los Majestuosos del Chamamé; La Clave Trio; Copla Alta; Son3; Ballet Emoveré y Ballet Ganador del 3º Encuentro de Danzas Comisión Apoyo al Festival

Cabe recordar que el martes se desarrollarán las actividades previstas para el jueves 8 de enero, noche que debió ser suspendida por las condiciones climáticas. Se presentarán Campedrinos; DNI Folklore; Litoral Mitá; “El Flaco” Julio Figueroa y Ballet Ancát.

Tropillas participantes

- "EL LAMENTO DEL GAUCHAJE” de José Perret – Capibara, Santa Fe.

- “LA REVOLTOSA” de Oscar Altabhe – Coronel Pringles, Buenos Aires.

- "LA ARGENTINA” de Sergio Retondo - Roque Pérez, Buenos Aires.

- "EL RELINCHO" de Carlos Oggero – Virginia, Santa Fe.

- “LOS TAITAS" de Julio y Fermín Mendizabal – Rauch, Buenos Aires.

- “LOS ARISCOS” de Diego Rionda – Sancti Spritu, Santa Fe.

- "LOS BONITOS" de Néstor Sosa - La Plata, Buenos Aires.

- "LA MOCHILLERA” de Horacio Velásquez – Gualeguay, Entre Ríos.

- “LA CERDA BRAVA” de Oreste Pergolesi – Tostado, Santa Fe.

- "LOS PIGÜELOS” de Gabriel Rovera - Bell Ville, Córdoba.

- "LA SIN QUERENCIA" de Luciano Simo – Pérez Millán, Buenos Aires.

- "LOS DIABLOS NEGROS" de Laureano Papes – Urdinarrain, Entre Ríos.

- “AGRUPACIÓN PAGO CHICO” - Pigüé, Buenos Aires.

- “LA BOCHINCHERA” de Marcelo Cugat – Santa Lucía, Buenos Aires.

- “LA SIN QUERENCIA” DE Ismael Palen – Casilda, Santa Fe.

- “LOS DEL DESIERTO” de Alejandro Lagger – San Cristóbal, Santa Fe.

- “EL ENTREVERO” de Ángel Ecclesia – Costa Grande, Entre Ríos.

Tropillas entabladas

- Cristian Lanari – Alcorta, Santa Fe

- Ceferino Yafar – Mercedes, Buenos Aires.

- Hilario Izaguirre, Gualeguay, Entre Ríos

- Belén Fuentes – Curuzú Cuatiá, Corrientes

- Mauricio Rodríguez - Gral. Paz, Ranchos, Buenos Aires

- Chochi Galván – Lima, Buenos Aires

- Eugenio Costa – Icho Cruz, Córdoba

- Carmen Fuentes - Curuzú Cuatiá, Corrientes

- Alejo Sagasti – 9 de Julio, Buenos Aires

- Vasco Izaguirre – Gualeguay, Entre Ríos

- Agustín Etchart - Dolores, Buenos Aires

- Diego Badano – Carmen de Areco, Buenos Aires

- Pablo Guerra - Gualeguay, Entre Ríos

- Darío Lobati – Baradero, Buenos Aires

- Facundo Duche – Ranchos, Buenos Aires

- Justina Izaguirre, Gualeguay, Entre Ríos

- Juan C. Carbone – 9 de Julio, Buenos Aires

- Pedrito Sagasti – 9 de Julio, Buenos Aires

- Andrés Álvarez – Campana, Buenos Aires

- Faustino Etchart – Dolores, Buenos Aires

- Guille Enriques – General Arenales, Buenos Aires

- Juan Maqueira – Carmen de Areco, Buenos Aires

- Esteban Barbi – Lima, Buenos Aires.