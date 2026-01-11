“La magia del folklore es unirnos porque la poesía y la alegría nos van a salvar”, expresó Sergio Galleguillo

Sergio Galleguillo, “El Rey de la chaya”, llegó al escenario mayor de la tercera noche de la edición 54 del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante.

El artista riojano interpretó temas como “Fiesta Churita”; “Todos a saltar”, que contó con lluvia de espuma en referencia a la alegría que impulsa la canción; “Carnaval en los barrios” de Pancho Cabral; “Esta noche contigo”; “Cupido Chayero”; “Amor prohibido”; “Zamba del pañuelo”, canción que realizó junto a Facundo Toro; “Al final del universo”; “Zambita carpera” de Los Guaraníes.

Durante el espectáculo Galleguillo agitó pañuelos y parte del público hizo lo propio para acompañar la canción. Luego fue el turno de la interpretación “En el carnaval” con el sicus.

La previa antes del show de Sergio Galleguillo - Festival Nacional de Jineteada y Folclore 2026

El artista destacó la presencia de riojanos durante el Festival de Diamante.

Además, hizo un tributo a Mercedes Sosa con “Agitando pañuelos”.

Musicalmente acompañó al artista sus hija Salomé, mientras que sus otras dos hijas Paz y Paloma, les señaló que “conocerán a su abuela” a través de un video que se reprodujo en la pantalla grande durante la canción “Volver”.

Foto: Elonce.

“Canto con mi hija Salomé, que es mi corista. Mi hija de 31 años me acaba de hacer abuelo, y Paz y Paloma hacía rato que no me veían cantar, en una noche hermosa. Esa es la magia del folklore, unirnos, encontrarnos, porque la poesía nos va a salvar y la alegría también. Estamos de fiesta”, expresó el cantante.

Posteriormente interpretó el tema “El camión de Germán” y “Niñachay” de William Luna. El artista mencionó la presencia de personas de Rafaela, Sauce Viejo, Santo Tomé, Santa Fe, Buenos Aires, Gálvez, Chamical y Santa Cruz.

Hacia el final, el artista invitó a bailar a parejas presentes en el público y les dedicó “Fábula de amor” y “Zamba para olvidar”. En otro momento del espectáculo, que se tiñó de blanco por la harina y la espuma, Galleguillo ofreció un ambiente de alegría y carnaval con “Volver a Tilcara”, “Ven a mí” y “Sueño contigo”.

“Es un honor volver de esta forma a Diamante que quiero y respeto mucho, por defender la tradición, por cuidar el folklore. En Argentina tenemos más de 5mil festivales de folklore y a a veces me duele que nuestros regionalismos y tradiciones se pierdan. Por eso los felicito Entre Ríos”.

Foto: Elonce.

Además, invitó a la comunidad a La Rioja y “a chayar”. “No tengan miedo, la chaya es igualdad, como dice la poesía, con muy poquita harina la vergüenza se nos tapa, ese poquito nos hace iguales”, refirió.

“La poesía nos va a salvar, viva Argentina, el mejor país del mundo. Pido paz para todo el mundo y las familias”, expresó tras referirse a los conflictos entre Rusia-Ucrania, Estados Unidos-Venezuela. De este modo, cerró con “Chaya Riojana”.

“Muy contento y feliz por llegar a Diamante”, destacó Galleguillo en dialogo exclusivo con Elonce. “Me pasan cosas muy lindas”, agregó y mencionó a su familia como pilar fundamental del desarrollo de su profesión. “No es una moda, es un sentimiento de todos los pueblos”, expresó.