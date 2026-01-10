Se lleva a cabo la tercera noche de jineteadas en el Festival de Diamante

REDACCIÓN ELONCE
En el Campo Martín Fierro se disputa una nueva ronda de jineteada. Cómo continua el festival artístico y cultural.
En el marco de la 54° edición del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante, llevada a cabo en el Campo Martín Fierro, este sábado se disputa “la Reina de las Jineteadas” en la categoría Basto con Encimera.
Las noches del Festival de Diamante se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.
Cabe recordar que este viernes, en la primera noche de actividad oficial, debido a la suspensión del jueves por las condiciones climáticas, se llevaron a cabo las jineteadas en la categoría Clina.
Los ganadores del viernes
El Campo “Lisardo Gieco” recibió este viernes 78 montas, 40 en bastos y 38 en clinas. Los ganadores de la noche, fueron:
Bastos
1°- Ángel de los Santos de Ranchos - Buenos Aires, en “El Bandido” de Simo.
2°- Damián Cardoso de Marcos Juárez- Córdoba, en “El Cacique” de Althabe.
3°- Matías Conde de Colonia Belgrano , en “La Griga” de Perret.
4°- Pedro Mussin de San Cristóbal - Santa Fe, en “La Deseada” de Pape.
Clinas
1º - Félix Señorina de Rep. O. del Uruguay, en “El Alcon Blanco” de Perret.
2º - Franco Izaguirre de Ibicuy, en “La Moderna” de Cugat.
3º - Valdimir Cáceres de Chajarí, en “La Tumbera” de Cugat.
4º - Diego Perdomo de Feliciano, en “El Mosquito” de Cugat.
Cómo continúa el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante
Tras el paso por el escenario mayor de Jorge Rojas este viernes, además de grupos musicales regionales, este sábado se presentaron Sofi Drei, Canto del Alma, y se espera la llegada de Sergio Galleguillo; Adrián Maggi; Pablo Spinetti y Los del Tuyú; Diamantinos; Diamante Baila y Ballet Emoveré.
Para el domingo está prevista la llegada de Abel Pintos; Los Musiqueros Entrerrianos; Gustavo Reynoso Trio y Bernardita Gutiérrez.
El lunes será el turno de Lázaro Caballero; Los Majestuosos del Chamamé; La Clave Trio; Copla Alta; Son3; Ballet Emoveré y Ballet Ganador del 3º Encuentro de Danzas Comisión Apoyo al Festival
Cabe recordar que el martes se desarrollarán las actividades previstas para el jueves 8 de enero, noche que debió ser suspendida por las condiciones climáticas. Se presentarán Campedrinos; DNI Folklore; Litoral Mitá; “El Flaco” Julio Figueroa y Ballet Ancát.
Tropillas participantes
- "EL LAMENTO DEL GAUCHAJE” de José Perret – Capibara, Santa Fe.
- “LA REVOLTOSA” de Oscar Altabhe – Coronel Pringles, Buenos Aires.
- "LA ARGENTINA” de Sergio Retondo - Roque Pérez, Buenos Aires.
- "EL RELINCHO" de Carlos Oggero – Virginia, Santa Fe.
- “LOS TAITAS" de Julio y Fermín Mendizabal – Rauch, Buenos Aires.
- “LOS ARISCOS” de Diego Rionda – Sancti Spritu, Santa Fe.
- "LOS BONITOS" de Néstor Sosa - La Plata, Buenos Aires.
- "LA MOCHILLERA” de Horacio Velásquez – Gualeguay, Entre Ríos.
- “LA CERDA BRAVA” de Oreste Pergolesi – Tostado, Santa Fe.
- "LOS PIGÜELOS” de Gabriel Rovera - Bell Ville, Córdoba.
- "LA SIN QUERENCIA" de Luciano Simo – Pérez Millán, Buenos Aires.
- "LOS DIABLOS NEGROS" de Laureano Papes – Urdinarrain, Entre Ríos.
- “AGRUPACIÓN PAGO CHICO” - Pigüé, Buenos Aires.
- “LA BOCHINCHERA” de Marcelo Cugat – Santa Lucía, Buenos Aires.
- “LA SIN QUERENCIA” DE Ismael Palen – Casilda, Santa Fe.
- “LOS DEL DESIERTO” de Alejandro Lagger – San Cristóbal, Santa Fe.
- “EL ENTREVERO” de Ángel Ecclesia – Costa Grande, Entre Ríos.
Tropillas entabladas
- Cristian Lanari – Alcorta, Santa Fe
- Ceferino Yafar – Mercedes, Buenos Aires.
- Hilario Izaguirre, Gualeguay, Entre Ríos
- Belén Fuentes – Curuzú Cuatiá, Corrientes
- Mauricio Rodríguez - Gral. Paz, Ranchos, Buenos Aires
- Chochi Galván – Lima, Buenos Aires
- Eugenio Costa – Icho Cruz, Córdoba
- Carmen Fuentes - Curuzú Cuatiá, Corrientes
- Alejo Sagasti – 9 de Julio, Buenos Aires
- Vasco Izaguirre – Gualeguay, Entre Ríos
- Agustín Etchart - Dolores, Buenos Aires
- Diego Badano – Carmen de Areco, Buenos Aires
- Pablo Guerra - Gualeguay, Entre Ríos
- Darío Lobati – Baradero, Buenos Aires
- Facundo Duche – Ranchos, Buenos Aires
- Justina Izaguirre, Gualeguay, Entre Ríos
- Juan C. Carbone – 9 de Julio, Buenos Aires
- Pedrito Sagasti – 9 de Julio, Buenos Aires
- Andrés Álvarez – Campana, Buenos Aires
- Faustino Etchart – Dolores, Buenos Aires
- Guille Enriques – General Arenales, Buenos Aires
- Juan Maqueira – Carmen de Areco, Buenos Aires
- Esteban Barbi – Lima, Buenos Aires.