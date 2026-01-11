Noche mágica en Diamante: Abel Pintos deslumbró al público con una actuación consagratoria

REDACCIÓN ELONCE
"Abel es familia", sostuvo una fanática salteña que reside en Entre Ríos. Otra seguidora remarcó que el cantante "la acompañó en los momentos más difíciles" como la pérdida de su hija. El paso de Gustavo Reynoso Trío, Ballet Lázaro Blanco y Los Musiqueros Entrerrianos por el escenario.
En el marco de la cuarta noche del 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, Elonce dialogó con el público que espera la llegada de Abel Pintos y que disfruta de las actividades en el Campo Martín Fierro. Abel Pintos coronó una gran noche festivalera con sus grandes hits.
La emisión del Festival de Diamante se puede ver por Elonce en el marco del ciclo "Nuestras Fiestas", dedicado a difundir los principales acontecimientos tradicionalistas, culturales, deportivos y artísticos de la región.
Rosario, joven diamantina, sostuvo: “Todos los años que vengo es increíble, a la gente que no es de Diamante le recomiendo que venga al Festival. Es una noche inolvidable y sobre todo para la gente a la que le gusta la jineteada. Hoy estoy esperando a Abel Pintos”.
“Bailé en Diamante Baila y es una maravilla porque la gente te aplaude y te sonríe”, reconoció.
Mariela, de San Lorenzo, Santa Fe, sigue a Los Musiqueros Entrerrianos “hasta la muerte”. Entre los motivos de su fanatismo enumeró: “Uno de los integrantes es mi cuñado, Rubén Giménez, lo seguimos a donde van”.
“Es la primera vez que vengo y es increíble, hay mucha gente”, reconoció.
Las "Abeleras" y una pasión que trasciende el arte musical
Belén, diamantina fanática de Abel Pintos, señaló que es una fiel seguidora del cantante. “Me he ido a Santa Fe en remis para verlo, voy a todos lados”, enfatizó.
“Lo escuché cuando iba a tener a mis hijos, me acompañó en el dolor por la pérdida de mi hija. No fui ni Messi ni Antonela pero con mi marido entramos “Sin principio ni final” al casamiento así que me acompaña en todo, me encanta, me emociona muchísimo verlo”, sinceró.
En las plateas se encuentran fanáticas de Abel Pintos que llegaron desde Salta y Jujuy. Carolina, salteña, explicó: “Mi esposo es militar y vivo en Villaguay. Tenemos un grupo de salteñas y jujeñas, fanáticas de Abel, y a donde va una, representa a todas. Quiero que toque la canción “Motivos” y “Sin vuelta atrás”. Cada vez que escucho sus canciones lloro, por su voz”.
“Siempre voy sola a todos lados pero en cada concierto me hago amigas. Abel es familia porque te hablás con la gente que tenés al lado”, dijo emocionada.
Una fanática del cantante, oriunda de San Cristóbal, Santa Fe, remarcó: “Es la segunda vez que venimos, me gusta mucho el festival. Vinimos por Abel Pintos, su show es increíble, el amor que pone al cantar”.
Un grupo de diamantinos dialogó con este medio y reconoció que “desde chicos” asisten al festival.
Octavio y Julio, oriundos de Diamante, explicaron que van al festival en compañía de amigos y familia. “Nos gusta la jineteada. Nos instalamos en las tribunas, llegamos a las seis de la tarde porque se llena. Llegamos a tiempo”, recordaron.
Ballets, Gustavo Reynoso Trío y Los Musiqueros Entrerrianos sobre el escenario
“Ballet Lázaro Blanco”, de San José de Feliciano, se lució en el escenario del Campo Martín Fierro. La apertura del espectáculo se basó en una interpretación folklórica del Himno Nacional, que contó con la participación de 30 bailarines adolescentes y jóvenes, quienes demostraron una ávida coordinación que incluyó zapateo y baile en parejas.
A continuación se realizaron bailes que conjugaron distintas técnicas folklóricas y en donde se pudieron apreciar amplios vestidos blancos con flores rosas. Entre las interpretaciones estuvieron “El bailarín de los montes” de Peteco Carabajal. Es la primera vez que el ballet, cuyos miembros son de Feliciano, se presenta en un festival folklórico de estas características. La presentación cerró con un ferviente “¡Viva la patria!”.
“Está presente la mitad del ballet Lázaro Blanco. Por cuestiones económicas, tiempo y escenario somos menos que el cuerpo completo. Es una emoción estar en esta fiesta. Significa mucho para nosotros que somos un ballet del interior de nuestra provincia. Le ponemos mucha garra a lo que hacemos. Estamos muy contentos de estar acá”, afirmó Milton Brito, representante del ballet.
“Venimos con el grupo de malambo femenino “Las Chaqui”, que estuvo participando en Crespo el año pasado, en el Campeonato Provincial de Malambo Femenino. También estamos acompañados del grupo de danza Norteño, de gato y chacarera”, cerró.
Posteriormente fue el turno de Gustavo Reynoso Trío, cuyas principales interpretaciones con guitarra y acordeón son “Por Crespo andaba”; “A un amigo del alma”; “Calosho”; “Viento de fuego”; “Arroyo Barriento” y “Volviendo a mi niñez”.
El inicio fue con piezas instrumentales y luego cantadas, con un chamamé “que nació en la zona de Seguí”, titulado “Lo más”; luego, de Abelardo Dimotta, “El Arisco” y “Mi triste causa” y “A orillas del Gualeguay”, del dúo Cejas-Ledesma.
“Un placer, una emoción enorme estar de nuevo en este escenario en esta hermosa noche, reviviendo la mística de Carlos Santamaría, Hipólito Sosa. Muy gustoso de estar aquí nuevamente”. Invitaron posteriormente a Margarita Díaz y Laureano Martínez, oriundos de Nogoyá, del ballet “Nuevo Viento”.
“Quiero hablar de la magia que tienen las canciones, que a veces nos encuentran. Es muy común de los algoritmos, pero lo que les voy a contar no tiene que ver con eso sino con una persona que hace llegar las canciones. Hace años recorriendo la zona de Cerrito conocí a Horacio Barzola, que me hizo llegar canciones. Es un tema muy especial”, señaló el artista del acordeón. Así recibieron a Marino Frezetti de Alcaraz para entonar una canción referida a la vida en el campo, el canto de los pájaros y los hábitos en una casa entrerriana.
Luego, evocaron la memoria de Juan Carlos “Gallina” Alsina con “Facilón de adivinar”. “Siempre en la propuesta hemos llevado adelante la obra del gran maestro del chamamé entrerriano en Villaguay, Abelardo Dimotta”, expresaron. Hacia el final, una pareja de baile dio un marco emotivo a la canción con la que el trío cerró el espectáculo. Participaron en la presentación Hernán Branvilla en guitarra y voz y Álvaro Tejerina, de Jujuy.
Homenaje a Jorge Méndez
En otro momento de la cuarta noche del Festival de Diamante, se realizó un homenaje al cantor Jorge Méndez. “El pasado 12 de octubre fue su viaje hacia la eternidad, dejandonos una obra extraordinaria de muchas letras que no solo hablan de paisajes y describen nuestra idiosincrasia, sino como un filósofo de este tiempo nos invita y nos invitará cada vez que escuchemos distintas canciones creadas por Jorge Méndez a pensar en nosotros, en nuestros semejantes, en la sociedad. Fue consagración de Cosquín en 1965 con “El Jornalero”.
En 1964 había estrenado en Posadas, otra creación propia “El puentecito de La Picada”, evocando su amor de la juventud. "Un grande del cancionero nacional. Como él mismo decía, “yo soy más poeta que cantor”, nunca quiso ser famoso. Lo escribió en sonetos, explicando porqué, sin alaridos ni estridencias, sin tanta pose se reconoce entre cantores quién es el mejor. Gracias Jorge Méndez por tu legado", remarcaron y agregaron: "Sabemos que transcurrió muchos años de su vida en Oro Verde, ciudad la que le dedicó “En oro y en verde”, canción que se canta en los actos oficiales".
Sobre Jorge Méndez
Fue un cantante, guitarrista, autor y compositor nacido en Paraná el 10 de agosto de 1942. Descendiente de árabe y español, se inclinó hacia la poesía, el canto y la guitarra. Su primera canción, “Canción del jornalero”, la escribió a los 16 años. En 1964 recibió el premio al “mejor solista de canto” en el Festival de Posadas, Misiones y en el Festival de San Lorenzo, Santa Fe. Llevan su nombre la biblioteca de la escuela “Las Heras” de Paraná, el anfiteatro de Paraná y una calle de La Picada.
El turno de Los Musiqueros Entrerrianos
El conjunto musical abrió su espectáculo con “Chamarrón” y continuó con “El Musiquero”.
“Gracias por esta energía tan linda que nos transmiten, reencontramos con ustedes en nuestra ciudad nos manifiesta una emoción muy grande. Agradecemos la convocatoria y felicitamos al festival”, expresaron.
“Venimos de Mar del Plata y contamos que Entre Ríos no es una tierra ni mejor ni peor que otra, decimos que es solamente una tierra diferente”, sostuvieron. Luego interpretaron “Fue” de Los Nocheros y “Como pájaros en el aire” de Mercedes Sosa. Posteriormente interpretaron chamarrita entrerriana, con homenaje a los Hermanos Cuestas.
“Es un encuentro emocionante, después de 12 años que no subíamos a los escenarios y hacerlo en Diamante, nuestra tierra, encontrarnos con un público maravilloso. Ese contacto está intacto, es un momento inolvidable”, sostuvo uno de los miembros del grupo en diálogo con Elonce.
“Cuando empezamos a juntarnos, una cuestión casual de amistad y cuando dijimos que volvíamos, nos dimos cuenta que el tiempo no había pasado tanto. Estamos felices. Es mutuo, esta música la hicimos para compartir por el público”, remarcó otro de los integrantes.
“Estamos incorporando nuevas canciones, nuevas letras y poesías. Vamos a estar en la Fiesta de la Artesanía, en El Pingo, en Uruguay y Buenos Aires”, señalaron.
“A pesar de que cada uno hizo cosas pendientes, musicales y personales, pudimos desarrollar ideas y este regreso nos trae todo eso vivido individualmente para volcarlo en Musiqueros, que lo enriquece”, revelaron.
Abel Pintos se encargó del cierre
Abel Pintos fue uno de los grandes protagonistas de la 54ª edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, donde volvió a reencontrarse con un público que lo acompaña desde hace años. Su presencia generó una enorme expectativa y convocó a miles de personas que colmaron el predio para disfrutar de una de las voces más representativas de la música popular argentina.
Durante su presentación, el artista ofreció un show cargado de emoción, con un repertorio que recorrió distintos momentos de su trayectoria y logró una fuerte conexión con el público. Cada canción fue acompañada con aplausos y coros, en un clima que reflejó el vínculo especial que Abel Pintos mantiene con el Festival y con la ciudad de Diamante.
Además de su actuación sobre el escenario, Abel Pintos participó de actividades vinculadas al evento y destacó la importancia de este tipo de festivales para la cultura y las tradiciones del país. Su paso por la 54ª edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante dejó una vez más una huella marcada, reafirmando su lugar como uno de los artistas más queridos por el público festivalero.
Más testimonios del público
Silvina, oriunda de Gobernador Mansilla, explicó: “Es la primera vez que vengo porque mi hijo, Francisco Sánchez, jineteó por primera vez ayer y mañana lunes también. Los tíos de mi hijo vinieron de Buenos Aires para hacerle el aguante”.
Y reconoció: “Ser madre de un jinete da miedo, nervios. Da ganas de salir a levantarlo. Es la primera vez que mi hijo viene a Diamante. Cuando empezó a jinetear él quería llegar a este Festival, yo le pedía que no lo hiciera”. Sin embargo, reconoció: “Es un orgullo, es lindo”.
Por otro lado, Jesús, de Nogoyá, llegó junto a su esposa y a su hijo. “Es el cuarto año que vengo y vuelvo porque me gusta, está bueno”, indicó.
Abril, diamantina, se mostró con un paraguas mientras ocupaba un lugar en la tribuna, debido a la jornada soleada y calurosa de este domingo. “Este año vine a esta tribuna para verlo a Abel”, señaló.
Otra diamantina explicó que la tribuna “siempre se ocupó por jóvenes” y afirmó que asisten a todas las noches del Festival, además de su gusto por Abel Pintos.
Camila, de Hernandarias, señaló que junto a sus amigas fueron al festival, por primera vez, para ver a Abel Pintos.
Natalia, una mujer diamantina, afirmó que asiste todas las noches. “Me gustan los artistas y las jineteadas, lo que se vive. Además me gusta Abel Pintos”, señaló.
Por otra parte, un federaense asiste al Festival de Jineteada y Folclore junto a su familia “todas las noches”. Además, puntuó con un 9 la organización del evento.
Norberto, el vendedor de merchandising de Abel Pintos, comentó que las musculosas y las remeras valen $25.000; los gorros de $15.000; $10.000 y $20.000. “Todos están comprando. Voy a los recitales donde va Abel Pintos, vengo de Ezeiza”, explicó.
Otro grupo de jóvenes, oriundo de Mar del Plata, se mostró divertido por la presencia de Abel Pintos. En la tribuna también hay público oriundo de Bragado, provincia de Buenos Aires.