Festival de Diamante: intensa noche de jineteadas con gran cantidad de público en las tribunas

Se vive la cuarta noche del 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante. Desde la tarde de este domingo se disputa una nueva ronda de jineteadas en la categoría bastos y clinas.

Con una intensa agenda de montas, categorías tradicionales y una fuerte carga emocional ligada a la identidad gaucha, el certamen se consolida una vez más como uno de los eventos más importantes del calendario folklórico argentino.

Las noches del Festival de Diamante se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

La jornada dominical será determinante para ordenar el camino hacia la gran definición del martes por la noche, cuando se conozcan los campeones y se cierre una nueva edición del festival que cada enero convoca a miles de personas en Diamante.

Más allá de lo competitivo, las Jineteadas en Diamante representan un símbolo cultural profundamente arraigado. Además, para este domingo está prevista la llegada de Abel Pintos; Los Musiqueros Entrerrianos; y Gustavo Reynoso Trio. Ya pasó por el escenario la joven paranaense Bernardita Gutiérrez.

Cuarta noche de jineteadas en Diamante

La celebración reúne propuestas artísticas, culturales, gastronómicas y turísticas, con una fuerte presencia de la tradición gaucha y expresiones folclóricas de distintos puntos del país. Con una agenda repleta de actividades para todos los gustos y edades, el Festival de Diamante es el lugar perfecto para quienes deseen vivir un pedazo de la Argentina más auténtica, llena de historia, folklore y pasión por las costumbres nacionales.

Cabe recordar que este sábado por la noche se vivió una gran fiesta carnavalera de la mano de Sergio Galleguillo, además de grupos musicales regionales.

Los ganadores del sábado

Bastos

1º Luis Gñazo, de J. B. Alberdi. Bs. As., en “La Cruz de Guerra” de Cugat.

-2º- Luciano Rojas de Curuzú Cuatiá, en “La Segundera” de Velázquez.

-3º - Lucas Pedernera de Villa Amancay Córdoba, en “La Crusada” de Palen.

-4º- Enzo Carleriz de Maidana Chaco, en “La Sombrita” de Oggero.

Clinas

1º- Fernando Agüero de Mendoza, en “La Milonga” de Sosa.

-2º- Oscar Lucero de Alvear. Sta. Fe, en “El Cachafas” de Althabe.

-3º- Luis García de R. O. del Uruguay, en “La Sonsa” de Mendizabal.

-4º- Guillermo Nadal de Montevera Sta. Fe., en “La Poca Vista” de Mendizabal.

Cómo continúa el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

El lunes será el turno de Lázaro Caballero; Los Majestuosos del Chamamé; La Clave Trio; Copla Alta; Son3; Ballet Emoveré y Ballet Ganador del 3º Encuentro de Danzas Comisión Apoyo al Festival

El martes se desarrollarán las actividades previstas para el jueves 8 de enero, noche que debió ser suspendida por las condiciones climáticas. Se presentarán Campedrinos; DNI Folklore; Litoral Mitá; “El Flaco” Julio Figueroa y Ballet Ancát.

Tropillas participantes

"EL LAMENTO DEL GAUCHAJE” de José Perret – Capibara, Santa Fe.

- “LA REVOLTOSA” de Oscar Altabhe – Coronel Pringles, Buenos Aires.

- "LA ARGENTINA” de Sergio Retondo - Roque Pérez, Buenos Aires.

- "EL RELINCHO" de Carlos Oggero – Virginia, Santa Fe.

“LOS TAITAS" de Julio y Fermín Mendizabal – Rauch, Buenos Aires.

- “LOS ARISCOS” de Diego Rionda – Sancti Spritu, Santa Fe.

- "LOS BONITOS" de Néstor Sosa - La Plata, Buenos Aires.

- "LA MOCHILLERA” de Horacio Velásquez – Gualeguay, Entre Ríos.

- “LA CERDA BRAVA” de Oreste Pergolesi – Tostado, Santa Fe.

"LOS PIGÜELOS” de Gabriel Rovera - Bell Ville, Córdoba.

- "LA SIN QUERENCIA" de Luciano Simo – Pérez Millán, Buenos Aires.

- "LOS DIABLOS NEGROS" de Laureano Papes – Urdinarrain, Entre Ríos.

- “AGRUPACIÓN PAGO CHICO” - Pigüé, Buenos Aires.

- “LA BOCHINCHERA” de Marcelo Cugat – Santa Lucía, Buenos Aires.

- “LA SIN QUERENCIA” DE Ismael Palen – Casilda, Santa Fe.

- “LOS DEL DESIERTO” de Alejandro Lagger – San Cristóbal, Santa Fe.

- “EL ENTREVERO” de Ángel Ecclesia – Costa Grande, Entre Ríos.

Tropillas entabladas

Cristian Lanari – Alcorta, Santa Fe

- Ceferino Yafar – Mercedes, Buenos Aires.

- Hilario Izaguirre, Gualeguay, Entre Ríos

- Belén Fuentes – Curuzú Cuatiá, Corrientes

- Mauricio Rodríguez - Gral. Paz, Ranchos, Buenos Aires

- Chochi Galván – Lima, Buenos Aires

Eugenio Costa – Icho Cruz, Córdoba

- Carmen Fuentes - Curuzú Cuatiá, Corrientes

- Alejo Sagasti – 9 de Julio, Buenos Aires

- Vasco Izaguirre – Gualeguay, Entre Ríos

- Agustín Etchart - Dolores, Buenos Aires

- Diego Badano – Carmen de Areco, Buenos Aires

Pablo Guerra - Gualeguay, Entre Ríos

- Darío Lobati – Baradero, Buenos Aires

- Facundo Duche – Ranchos, Buenos Aires

- Justina Izaguirre, Gualeguay, Entre Ríos

- Juan C. Carbone – 9 de Julio, Buenos Aires

- Pedrito Sagasti – 9 de Julio, Buenos Aires

- Andrés Álvarez – Campana, Buenos Aires

Faustino Etchart – Dolores, Buenos Aires

- Guille Enriques – General Arenales, Buenos Aires

- Juan Maqueira – Carmen de Areco, Buenos Aires

- Esteban Barbi – Lima, Buenos Aires.