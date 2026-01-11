 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Con gran marco de público

Festival de Diamante: intensa noche de jineteadas con gran cantidad de público en las tribunas

Asistentes de distintos puntos de Entre Ríos y del país se aseguraron un lugar en las tribunas para observar las rondas de jineteadas en las categorías bastos y clinas. Además, se espera la llegada de Abel Pintos al escenario mayor.

11 de Enero de 2026
Cuarta noche de jineteada en Diamante.
Cuarta noche de jineteada en Diamante. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Asistentes de distintos puntos de Entre Ríos y del país se aseguraron un lugar en las tribunas para observar las rondas de jineteadas en las categorías bastos y clinas. Además, se espera la llegada de Abel Pintos al escenario mayor.

Se vive la cuarta noche del 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante. Desde la tarde de este domingo se disputa una nueva ronda de jineteadas en la categoría bastos y clinas.

 

Con una intensa agenda de montas, categorías tradicionales y una fuerte carga emocional ligada a la identidad gaucha, el certamen se consolida una vez más como uno de los eventos más importantes del calendario folklórico argentino.

 

Las noches del Festival de Diamante se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

 

La jornada dominical será determinante para ordenar el camino hacia la gran definición del martes por la noche, cuando se conozcan los campeones y se cierre una nueva edición del festival que cada enero convoca a miles de personas en Diamante.

 

Más allá de lo competitivo, las Jineteadas en Diamante representan un símbolo cultural profundamente arraigado. Además, para este domingo está prevista la llegada de Abel Pintos; Los Musiqueros Entrerrianos; y Gustavo Reynoso Trio. Ya pasó por el escenario la joven paranaense Bernardita Gutiérrez.

Cuarta noche de jineteadas en Diamante

 

La celebración reúne propuestas artísticas, culturales, gastronómicas y turísticas, con una fuerte presencia de la tradición gaucha y expresiones folclóricas de distintos puntos del país. Con una agenda repleta de actividades para todos los gustos y edades, el Festival de Diamante es el lugar perfecto para quienes deseen vivir un pedazo de la Argentina más auténtica, llena de historia, folklore y pasión por las costumbres nacionales.

 

Cabe recordar que este sábado por la noche se vivió una gran fiesta carnavalera de la mano de Sergio Galleguillo, además de grupos musicales regionales.

 

Los ganadores del sábado

 

Bastos

1º Luis Gñazo, de J. B. Alberdi. Bs. As., en “La Cruz de Guerra” de Cugat.

-2º- Luciano Rojas de Curuzú Cuatiá, en “La Segundera” de Velázquez.

-3º - Lucas Pedernera de Villa Amancay Córdoba, en “La Crusada” de Palen.

-4º- Enzo Carleriz de Maidana Chaco, en “La Sombrita” de Oggero.

 

Clinas

1º- Fernando Agüero de Mendoza, en “La Milonga” de Sosa.

-2º- Oscar Lucero de Alvear. Sta. Fe, en “El Cachafas” de Althabe.

-3º- Luis García de R. O. del Uruguay, en “La Sonsa” de Mendizabal.

-4º- Guillermo Nadal de Montevera Sta. Fe., en “La Poca Vista” de Mendizabal.

 

Cómo continúa el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

 

El lunes será el turno de Lázaro Caballero; Los Majestuosos del Chamamé; La Clave Trio; Copla Alta; Son3; Ballet Emoveré y Ballet Ganador del 3º Encuentro de Danzas Comisión Apoyo al Festival

 

El martes se desarrollarán las actividades previstas para el jueves 8 de enero, noche que debió ser suspendida por las condiciones climáticas. Se presentarán Campedrinos; DNI Folklore; Litoral Mitá; “El Flaco” Julio Figueroa y Ballet Ancát.

 

 

Tropillas participantes

"EL LAMENTO DEL GAUCHAJE” de José Perret – Capibara, Santa Fe.

- “LA REVOLTOSA” de Oscar Altabhe – Coronel Pringles, Buenos Aires.

- "LA ARGENTINA” de Sergio Retondo - Roque Pérez, Buenos Aires.

- "EL RELINCHO" de Carlos Oggero – Virginia, Santa Fe.

 

“LOS TAITAS" de Julio y Fermín Mendizabal – Rauch, Buenos Aires.

- “LOS ARISCOS” de Diego Rionda – Sancti Spritu, Santa Fe.

- "LOS BONITOS" de Néstor Sosa - La Plata, Buenos Aires.

- "LA MOCHILLERA” de Horacio Velásquez – Gualeguay, Entre Ríos.

- “LA CERDA BRAVA” de Oreste Pergolesi – Tostado, Santa Fe.

 

"LOS PIGÜELOS” de Gabriel Rovera - Bell Ville, Córdoba.

- "LA SIN QUERENCIA" de Luciano Simo – Pérez Millán, Buenos Aires.

- "LOS DIABLOS NEGROS" de Laureano Papes – Urdinarrain, Entre Ríos.

- “AGRUPACIÓN PAGO CHICO” - Pigüé, Buenos Aires.

- “LA BOCHINCHERA” de Marcelo Cugat – Santa Lucía, Buenos Aires.

- “LA SIN QUERENCIA” DE Ismael Palen – Casilda, Santa Fe.

 

- “LOS DEL DESIERTO” de Alejandro Lagger – San Cristóbal, Santa Fe.

- “EL ENTREVERO” de Ángel Ecclesia – Costa Grande, Entre Ríos.

 

Tropillas entabladas

Cristian Lanari – Alcorta, Santa Fe

- Ceferino Yafar – Mercedes, Buenos Aires.

- Hilario Izaguirre, Gualeguay, Entre Ríos

- Belén Fuentes – Curuzú Cuatiá, Corrientes

- Mauricio Rodríguez - Gral. Paz, Ranchos, Buenos Aires

- Chochi Galván – Lima, Buenos Aires

 

Eugenio Costa – Icho Cruz, Córdoba

- Carmen Fuentes - Curuzú Cuatiá, Corrientes

- Alejo Sagasti – 9 de Julio, Buenos Aires

- Vasco Izaguirre – Gualeguay, Entre Ríos

- Agustín Etchart - Dolores, Buenos Aires

- Diego Badano – Carmen de Areco, Buenos Aires

 

Pablo Guerra - Gualeguay, Entre Ríos

- Darío Lobati – Baradero, Buenos Aires

- Facundo Duche – Ranchos, Buenos Aires

- Justina Izaguirre, Gualeguay, Entre Ríos

- Juan C. Carbone – 9 de Julio, Buenos Aires

- Pedrito Sagasti – 9 de Julio, Buenos Aires

- Andrés Álvarez – Campana, Buenos Aires

 

Faustino Etchart – Dolores, Buenos Aires

- Guille Enriques – General Arenales, Buenos Aires

- Juan Maqueira – Carmen de Areco, Buenos Aires

- Esteban Barbi – Lima, Buenos Aires.

Temas:

Diamante jineteada folklore
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso