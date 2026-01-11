Es paranaense, tiene 15 años y brilló en el escenario de Diamante: "Es un sueño cumplido", dijo Bernardita Gutiérrez

REDACCIÓN ELONCE
La joven dialogó con Elonce en la previa a su presentación en la 54 edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore. Es la primera vez que canta en un evento de esta magnitud. “Estar acá es una responsabilidad tremenda y es un sueño que tengo desde chiquita, hoy lo estoy cumpliendo", aseguró.
Bernardita Gutiérrez, artista paranaense de tan solo 15 años, dialogó con Elonce en la previa a su presentación en el escenario mayor del Campo Martín Fierro de Diamante, en el marco de la edición 54 del Festival Nacional de Jineteada y Folclore.
“Estoy ansiosa, me tiemblan las manos, estoy nerviosa pero contentísima. Ver las tribunas llenas me llena el corazón.
“Es la primera vez que me presento en el Festival de Diamante. Tenemos de todo, para todos los gustos, chamarrita, chamamé, zamba, chacarera, la vamos a pasar muy lindo. Este show lo vengo preparando hace tres meses”.
“Estar acá es una responsabilidad tremenda y es un sueño que tengo desde chiquita, hoy lo estoy cumpliendo. Es hermoso”, sinceró.
Sobre la llegada de Abel Pintos al escenario mayor, Bernardita aseguró: “Me encanta Abel. Si me invita a cantar me muero de la emoción, ojalá que sí”.
Un show emocionante
En el escenario, Bernardita interpretó canciones como “El campo te está esperando”, de Peteco Carabajal; “Si de cantar se trata”, de Los Chalchaleros; “Cómo te quiero Entre Ríos”; “Luna cautiva” y “La alucinada”.
“Estar acá para mí es un sueño y una gran responsabilidad, estar compartiendo un poco de música con ustedes me pone feliz. Les quiero agradecer por estar acá, acompañarme, a mi familia y a la municipalidad por darnos esta oportunidad”, reiteró la adolescente mientras brindó un espectacular show sobre el escenario.
“Qué fuerza que tiene Diamante”, enfatizó.
Joven homenaje a los Hermanos Cuestas
Además, invitó a subir al escenario a Mariano Albornoz. “Mariano tiene 15 años y como yo también eligió este camino musical que es tan hermoso. Nuestras canciones y música también se muestran en la naturaleza, nacen en los ríos y en los montes. Con Mariano queríamos rendir homenaje a nuestros queridos hermanos Cuestas, que acá viven más que nada en Diamante y están siempre acompañándonos en tantos lugares. Por ejemplo, la tribuna que lleva el nombre de Néstor Cuestas. Es hermoso estar acá haciéndoles homenaje junto a los diamantinos”, explicó emocionada.
El joven imitó el sonido de los pájaros entrerrianos, tal como hacían los hermanos Cuestas, para entonar “Los sonidos de mi Tierra”. Luego, juntos interpretaron “El amigo de los pájaros”, con una espectacular imitación.
“Se me quiebra la voz al hablar porque es algo que soñé desde chica, se me caían las lágrimas antes de subir, de la emoción y de la energía tan linda que me transmiten”, aseguró.
El espectáculo concluyó con una interpretación del famoso chamamé “El Toro”.
Acompañaron a Bernardita Gutiérrez, Mateo Tano y Gustavo Rocha en guitarra, Candelaria Coronel en acordeón, “Chino” en el bajo, Nazareno Gutiérrez en percusión y Santiago Lacombe en batería.