“Lo más interesante es ver la bravura y la corcoveada del animal”, explicaron los jurados de la jineteada de Diamante

Elonce dialogó con dos de los tres veedores de la jineteada, quienes explicaron qué detalles se tienen en cuenta a la hora de evaluar al caballo y al jinete. Además, el payador Juan Carlos Rivero recordó cómo inició su pasión por el arte de improvisar.
Fabián Osuna, jurado de la tropilla del 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, dialogó con Elonce sobre la actividad que realizan las tres personas que actúan como autoridades de las jineteadas que se desarrollan en el campo Lisardo Gieco.
En este sentido, Osuna explicó: “Estamos de jurado de tropillas, evaluamos la corcoveada del caballo”. Según precisó, la mejor corcoveada “tiene varios puntos” entre los que se destacan “la mansedumbre en el palenque y la fuerza del caballo”.
“El tamaño no es tan importante, porque hay variedad de físicos del caballo. Lo que importa es la actitud del caballo”, aclaró.
Sobre la labor como jurados, el hombre señaló: “Debatimos las distintas pistas de cada caballo para ponernos de acuerdo y sumar los puntos. Entre los tres generamos una puntuación”.
Acerca de su labor, Osuna mencionó que hace 10 años se desempeña como jurado del Festival y que es una actividad que realiza como colaborador.
Otro integrante del jurado, Edgardo Ricle, indicó que lo más interesante para él como jurado es “ver la bravura del animal, lo corcovo, qué animal es el mejor”.
Indicó que la actuación del jinete y el caballo se puntúa del 1 al 10 y el caballo “más malo gana, tiene más puntos”.
“Puntuamos las cinco noches y sacamos un promedio. Gana la tropilla con más puntaje”, detalló.
“El desempeño de esta cuarta noche viene bien. El primer día nos jodió la lluvia pero ahora viene todo bien, esperemos que sigan las noches espléndidas”, valoró.
Payar, el arte de improvisar
Juan Carlos Rivero, uno de los payadores de la 54º edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, declaró a Elonce cómo nació su historia: “Empezó desde muy chico que empecé a escuchar los payadores por radio y eso me despertó la curiosidad de cómo se hacía la décima y cómo se improvisaba. Después con el tiempo, comencé a hacer algunos versos y aprendí a improvisar. Como todo payador, uno con el tiempo se perfecciona y comienza a inculcar cosas nuevas hasta que el destino me hizo payador”.
“Hace como 20 años me dedico a esto y hace 11 que estoy oficialmente en el Festival de Diamante”, informó y remarcó su emoción por formar parte de la Reina de las Jineteadas: “Me ha tocado una suerte hermosa de ser el payador local. Diamante me ha dado la oportunidad de participar. Gracias a Dios y a la suerte, estoy acá”.