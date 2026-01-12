Abel Pintos destacó la emoción de volver al Festival Nacional de Jineteada y Folclore

Abel Pintos fue uno de los grandes protagonistas de la cuarta noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante 2026 y, tras su presentación, brindó una conferencia de prensa en la madrugada del lunes en la que compartió reflexiones sobre su vínculo con el festival y el público entrerriano.

“Este Festival lo visito muchas veces, cada vez que tengo la oportunidad de estar, con el paso de los años es un privilegio cada vez mayor porque quiere decir que hay un público aquí en Diamante y en la región que sigue buscando compartir un concierto conmigo”, expresó el artista, destacando la relación construida a lo largo del tiempo.

En ese sentido, subrayó el trabajo que existe detrás de cada edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore: “Detrás de estos festivales y la organización, hay siempre un esfuerzo muy grande de parte de todas las personas a las que les toca trabajar y me consta y tengo clarísimo lo difícil que es tomar la decisión cada año de qué artistas van a ser parte de la grilla en un festival como este”.

La emoción intacta y el recambio generacional

Pintos remarcó que, a pesar del paso de los años, la emoción de regresar a Diamante se mantiene intacta. “Me sigue emocionando (venir al Festival de Jineteada y Folclore). Ya han pasado muchos años y, sin embargo, de alguna u otra manera, conectamos con el recambio generacional, que es como volver a empezar”, señaló.

Foto: Elonce.

En esa línea, agregó: “Especialmente cuando uno no visita este tipo de Festival todos los años. A veces nos toca venir muy seguido y a veces nos toca no venir tan seguido. Me emociona como la primera vez venir siguiendo”.

Sobre cada presentación, explicó que las expectativas se renuevan constantemente. “La expectativa es única en cada concierto, tiene que ver con que el público lo disfrute y uno se sienta a gusto. Otra expectativa que uno tiene es tener en cuenta el esfuerzo que significa llevar adelante estos festivales”.

Honrar el escenario y al público

El cantante también se refirió a la responsabilidad artística que implica subirse a un escenario tan emblemático. “Ojalá que el público que disfruta (del show), ojalá sientan que valió la pena y que nosotros pudimos honrar el espacio que nos dan”, manifestó.

Y añadió: “Estoy seguro que la voy a pasar bien, que me voy a divertir y me voy a emocionar porque el marco de esta fiesta siempre logra eso”, reforzando el valor simbólico del Festival Nacional de Jineteada y Folclore.

Foto: Elonce.

En cuanto al folclore y la llegada de nuevas generaciones, reflexionó: “Es realmente emocionante el folclore como género musical porque tiene una particularidad: es estar ligado a cuestiones tradicionales o socioculturales muy particulares”.

Raíces, música y un público multigeneracional

Abel Pintos profundizó sobre el vínculo entre la música y las tradiciones familiares. “Habitualmente, no en todos los casos, cuando sos niño y el folclore te identifica y te gusta, o se te da por cantar o bailar folclore, tiene que ver con que en tu casa o en tu familia emana eso”, explicó.

También destacó el rol emocional de la música en su vida: “La música es un estímulo, es un canal emocional fantástico” y reconoció: “Mi raíz musical es el folclore porque la persona que me enseñó a conectar el estímulo musical con mis emociones fue Mercedes Sosa”.

4ta Noche Festival Nacional de Jineteada y Folclore Diamante 2026 Conferencia de prensa Abel Pintos

Finalmente, puso en valor el recorrido compartido con su público: “El hecho de haber empezado desde niño me permitió hace muchos años disfrutar de un público muy familiar” y concluyó: “La música me permitió vivir y disfrutar de un público multigeneracional desde siempre”.