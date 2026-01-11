Las Jineteadas en Diamante entran en su etapa decisiva en el Festival Nacional 2026

Las Jineteadas en Diamante comienzan a transitar su tramo más esperado este domingo, cuando se pongan en marcha las finales que definirán a los campeones del Festival Nacional de Jineteada y Folclore 2026. Con una intensa agenda de montas, categorías tradicionales y una fuerte carga emocional ligada a la identidad gaucha, el certamen se consolida una vez más como uno de los eventos más importantes del calendario folklórico argentino.

“En minutos arrancará este domingo las finales de Jineteada. Hoy está previsto las categorías basto con encimera, donde el jinete aguanta 12 segundos, y la clina limpia, que es una soga en el pecho y la clina por ocho segundos. Hoy se sacan los cuatro finalistas para el martes. Ya están algunos finalistas del viernes, de anoche y se aguardan los ocho finalistas para el martes”, explicó Cristian Lust, conocedor profundo de la fiesta y su historia.

Foto: Municipalidad de Diamante.

La jornada dominical será determinante para ordenar el camino hacia la gran definición del martes por la noche, cuando se conozcan los campeones y se cierre una nueva edición del festival que cada enero convoca a miles de personas en Diamante.

Definiciones deportivas y finalistas confirmados

En cuanto al sistema de competencia, Lust detalló cómo quedará conformado el cuadro final de las Jineteadas en Diamante, respetando el formato tradicional y el mérito deportivo de los participantes. “Se definen cuatro finalistas en bastos, cuatro en clinas más el campeón del año anterior, que es Adrián Cabrera en clinas y se aguardan 17 montas para el martes a la noche”, señaló.

Además, explicó los ajustes que debieron realizarse en la grilla del festival debido a la suspensión de una de las noches. “La noche que no se pudo realizar el jueves a la noche pasó para el lunes a la noche y lo del lunes pasó para el martes”, precisó.

Foto: Municipalidad de Diamante.

Estos cambios no alteraron el espíritu del evento ni la expectativa del público, que aguarda con entusiasmo cada una de las montas finales, donde se combinan destreza, coraje y tradición.

Cuero tendido, tropilleros y premios

Uno de los momentos destacados del cierre será la competencia de cuero tendido, una modalidad que crece año a año en Diamante. “Además, en Diamante tenemos hace dos años los criadores de destreza gaucha para deportes tradicionales, que cada tropillero echa tres caballos tropilleros y son alrededor de 28 o 29 montas”, explicó Lust a Elonce.

Foto: Elonce.

Sobre el desarrollo de esta categoría, agregó: “Es una rueda más chica de lo que podemos ver tradicionalmente en Diamante porque son montas de 40 o 38, pero vamos a tener 30 montas aproximadamente de cuero tendido, que es una especie entre la clina y el basto, pero solamente con un cuero grande que el jinete aguanta 12 segundos. Eso será el martes a la noche”.

En cuanto a los premios, remarcó una particularidad muy valorada por el ambiente: “Habrá un campeón el martes, pero no se lleva un caballito de bronce a la casa, sino que el caballito es para el tropillero. Es para el campeón de bastos, clinas y para el de cuero tendido se le da una suma de dinero”.

Una fiesta que abre el año entrerriano

Más allá de lo competitivo, las Jineteadas en Diamante representan un símbolo cultural profundamente arraigado. “Trabajé cuatro años en Diamante, desde chico lo anhelé. Creo que Diamante fue algo que amé desde muy chico. Vengo de gente que le gusta esto”, expresó Lust.

Cristian Lust. Foto: Elonce.

Con emoción, cerró destacando el clima único que se vive cada enero: “Cuando llegan las tardes de enero, siempre digo que se respira chamarra, olor a caballo y uno se encuentra con la familia de la jineteada. Es la primera fiesta grande que abrimos los entrerrianos y abrirlas después de Navidad y Año Nuevo es un encuentro que nos permite dar el puntapié inicial al año 2026”.