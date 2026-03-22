Lluvias y tormentas marcarán la semana con focos en el Litoral y la región pampeana

Las lluvias y tormentas serán protagonistas en momentos puntuales de la semana en Argentina, de acuerdo al informe del meteorólogo Leonardo De Benedictis, de Meteored. Aunque se espera una disminución general de las precipitaciones, habrá dos períodos donde la inestabilidad volverá a cobrar relevancia.

El análisis abarca el período comprendido entre el lunes 23 y el domingo 29 de marzo, donde se prevé un cambio en el patrón meteorológico respecto a los días anteriores, caracterizados por eventos de variada intensidad en distintas regiones del país.

A nivel general, se espera que las condiciones atmosféricas se mantengan mayormente estables durante varios días consecutivos, con una tendencia a la reducción de precipitaciones, aunque con interrupciones marcadas por el avance de sistemas frontales.

Un lunes inestable en el Litoral

El primer evento destacado de lluvias y tormentas se registrará el lunes en la región del Litoral, especialmente en su sector sur. Allí, un sistema frontal frío se mantendrá activo, generando condiciones propicias para el desarrollo de precipitaciones.

Según el informe, no se descartan fenómenos de intensidad moderada a fuerte, con acumulados significativos en cortos períodos de tiempo. Esta situación se suma a las lluvias registradas en jornadas previas, lo que aumenta el impacto potencial del evento.

En este contexto, el sector agropecuario se mantiene atento, ya que si bien las precipitaciones aportan humedad a los suelos, también pueden generar excesos hídricos en zonas donde las condiciones ya son delicadas, afectando la transitabilidad y las labores rurales.

Días de estabilidad y ascenso térmico

Luego del episodio del lunes, se espera un período de mayor estabilidad que se extenderá desde el martes hasta el viernes inclusive en gran parte del territorio nacional.

Durante estos días, predominarán condiciones de escasa nubosidad y sin precipitaciones significativas. Además, se producirá una rotación del viento desde el sector sur hacia el norte, lo que favorecerá un progresivo aumento de las temperaturas.

Foto: Archivo Elonce.

Este incremento térmico estará acompañado por un aumento en los niveles de humedad en la atmósfera, generando un escenario propicio para el desarrollo de nuevos eventos de inestabilidad hacia el cierre de la semana.

Regreso de lluvias y tormentas el fin de semana

Hacia el sábado y domingo, las lluvias y tormentas volverán a hacerse presentes, especialmente en la región pampeana y el centro del país, donde se espera el segundo momento clave de la semana.

Foto: Archivo Elonce.

De acuerdo a lo detallado por Leonardo De Benedictis, estos fenómenos podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte, consolidando anomalías positivas de precipitación en esas zonas durante el período analizado.

De esta manera, aunque la semana estará marcada por una tendencia general a la estabilidad, los dos episodios de lluvias y tormentas —uno al inicio y otro hacia el final— serán determinantes en el comportamiento climático de los próximos días en Argentina.