Emitieron alerta naranja por tormentas en gran parte de la provincia y rige alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas para este lunes 23 de marzo que alcanza a los departamentos de Federal, Concordia, Feliciano, San Salvador y Federación, mientras que el resto de Entre Ríos permanece bajo alerta amarilla.

De acuerdo al informe oficial, el nivel naranja implica la probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, por lo que se recomienda extremar precauciones en las zonas afectadas.

En tanto, la alerta amarilla fue ampliada al resto de los departamentos entrerrianos, donde se prevén tormentas de variada intensidad que podrían generar complicaciones de forma puntual.

Zonas afectadas y alcance del fenómeno

El área bajo alerta naranja no solo abarca el norte entrerriano, sino también otras provincias del país como Santiago del Estero y Corrientes, donde se esperan condiciones climáticas similares.

En estas regiones podrían registrarse lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica frecuente y eventual caída de granizo, según el detalle difundido por el organismo nacional.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Mejora de las condiciones hacia el martes

Para el martes 24 de marzo, el pronóstico indica una mejora en las condiciones del tiempo en Entre Ríos. Según el SMN, no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos en la provincia.

De esta manera, tras el paso del sistema de tormentas previsto para el lunes, se anticipa una jornada más estable, sin alertas vigentes y con condiciones más favorables.