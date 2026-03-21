Pronóstico del Servicio Meteorológico para el otoño: previsiones de lluvias y temperaturas

El pronóstico del SMN para el otoño 2026 en Argentina anticipó un escenario con contrastes regionales en las lluvias y una tendencia general hacia temperaturas superiores a lo normal en gran parte del país, según el informe climático difundido por el organismo nacional.

El otoño comenzó formalmente el 20 de marzo a las 11:46 con el equinoccio, de acuerdo al Servicio de Hidrografía Naval, marcando el inicio de una estación clave en la dinámica productiva, social y ambiental del país.

En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional presentó sus proyecciones para el trimestre marzo-abril-mayo, elaboradas a partir de modelos climáticos globales y nacionales, con una metodología basada en probabilidades y comparación con registros históricos.

Precipitaciones: panorama desigual según la región

En relación a las lluvias, el informe indicó que el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, Buenos Aires, el litoral y sectores del noreste argentino presentarían precipitaciones dentro del rango normal.

El SMN explicó que el término “normal” refiere a valores comprendidos dentro de los límites históricos definidos por la división en terciles, una herramienta estadística utilizada para clasificar las variables climáticas.

En cambio, el Noroeste Argentino y el sur de la Patagonia mostraron una mayor probabilidad de precipitaciones por encima del promedio, lo que podría derivar en excesos hídricos con impacto en sectores productivos e infraestructura.

Regiones con menor probabilidad de lluvias

Por otro lado, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, el oeste de Santa Fe y el sur de Santiago del Estero registraron una tendencia hacia precipitaciones normales o inferiores a la media.

El organismo aclaró que este tipo de pronóstico no establece valores exactos ni la distribución temporal de las lluvias, sino que expresa probabilidades dentro de un escenario climático general.

Además, recomendó que en zonas donde no se define una categoría predominante se utilicen como referencia los valores climatológicos históricos, complementados con informes de corto plazo y sistemas de alerta temprana.

Temperaturas con tendencia superior a lo normal

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico del SMN para el otoño 2026 en Argentina señaló una mayor probabilidad de registros por encima de lo habitual en amplias zonas del país.

Las áreas más destacadas en esta tendencia incluyen el sur de la Patagonia, el Noroeste, Córdoba, Santiago del Estero, el oeste de Santa Fe, así como sectores del oeste de Chaco y Formosa.

El organismo explicó que el tercil superior implica valores cercanos a 0,5 °C por encima del promedio histórico, aunque esta referencia puede variar según la región y la serie de datos analizada.

Escenario general y advertencias del organismo

Para el centro y norte de la Patagonia, Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y el litoral, el informe proyectó temperaturas normales o superiores a la media, consolidando un escenario térmico levemente más cálido que lo habitual.

En ese marco, el SMN advirtió que “las oscilaciones subestacionales y fenómenos de escala sinóptica continuarán afectando la temperatura, por lo que no se descartan episodios aislados de calor o frío fuera de la tendencia general”.

Asimismo, el organismo detalló que el pronóstico surge del consenso entre modelos climáticos globales, herramientas estadísticas nacionales y el análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas, incluyendo la evolución del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

Un pronóstico probabilístico que requiere seguimiento

El SMN remarcó que los valores presentados corresponden a promedios del trimestre y no permiten anticipar eventos extremos puntuales, como tormentas intensas, olas de calor o irrupciones de aire frío.

En ese sentido, indicó que en escenarios neutros del ENOS, la probabilidad asignada a cada categoría de temperatura se ubica en torno al 33,3%, lo que refuerza el carácter probabilístico del informe.

Finalmente, el organismo insistió en la necesidad de complementar esta información con reportes diarios y sistemas de alerta temprana, fundamentales para anticipar fenómenos de alto impacto que no pueden ser previstos en pronósticos estacionales.