Anticipan un domingo con una máxima de 23ºC y alerta amarilla por tormentas fuertes

La llegada del otoño trajo consigo un descenso de las temperaturas, tras las intensas precipitaciones que se registraron en la región en el inicio del fin de semana. Con la baja presión alejándose y el ingreso de altas presiones débiles, se espera un domingo con condiciones más estables: cielo mayormente despejado, poco viento y temperaturas frescas.

Pero hacia el final de la jornada, están previstas tormentas fuertes con vientos del este y marcas térmicas que rondarán entre los 12 y 23ºC. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla hasta la mañana del lunes para el norte y centro de Entre Ríos; el aviso alcanza a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos”, indicó el organismo pronosticador. Y agregó: “Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”.

Cómo continuará el estado del tiempo

Para este lunes en Paraná se anuncian tormentas fuertes para la mañana y mejorando hacia la tarde noche, pero con ráfagas de viento sur de entre 42 y 50 km/m; con temperaturas que rondarán entre los 16 y 22ºC.

Hacia el martes, se instala un período de estabilidad con varios días de sol, ambiente seco y una configuración de bloqueo atmosférico que sostiene las condiciones estables; se prevé cielo ligeramente nublado con una mínima estimada en 12ºC y una máxima de 23. Para el miércoles, se espera cielo ligeramente a algo nublado con marcas térmicas que oscilarán entre los 13 y 23ºC.

Las mañanas siguen siendo frescas, aunque con el correr de la semana el frío pierde algo de intensidad. Las tardes, en cambio, empiezan a levantar temperatura de manera más marcada, con valores que alcanzarán los 26°C de máxima para el jueves.

Una señal clara de que, aunque el otoño ya empezó, el calor todavía no se retira del todo y tiene ganas de jugar otro round antes de fin de mes.