Patronato consiguió el primer triunfo de la temporada: venció 2 a 0 a Colegiales

REDACCIÓN ELONCE
El Rojinegro se impuso en el Grella con goles de Reynaga, de penal, y Federico Bravo. El equipo de Forestello salió del fondo de la tabla y sumó tres puntos clave en la Primera Nacional. Elonce Radio transmitió en vivo.
Patronato consiguió su primer triunfo de la temporada al vencer 2 a 0 a Colegiales en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en un partido correspondiente a la Primera Nacional. El equipo entrerriano logró así salir del último puesto de la Zona B y sumar tres puntos fundamentales.
El conjunto dirigido por Rubén Darío Forestello abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo, cuando Renzo Reynaga convirtió de penal tras una mano dentro del área.
El encuentro se desarrolló de manera pareja durante la etapa inicial, con pocas situaciones claras. Sin embargo, el Rojinegro supo aprovechar la oportunidad desde los doce pasos para tomar ventaja.
Golpe en el complemento
En el segundo tiempo, Patronato amplió la diferencia rápidamente. A los 7 minutos, Federico Bravo marcó el 2 a 0 que le dio mayor tranquilidad al equipo local.
Con el resultado a su favor, el Rojinegro manejó los tiempos del partido y realizó modificaciones para sostener el rendimiento y asegurar el resultado.
Colegiales, por su parte, intentó reaccionar pero no logró generar peligro suficiente para descontar.
Un triunfo necesario
El equipo entrerriano llegaba a este compromiso en el último lugar de la Zona B, con solo dos unidades, por lo que la victoria resultaba imprescindible para comenzar a revertir su presente en el torneo.
El triunfo le permitió a Patronato recuperar confianza y empezar a construir una base para lo que resta del campeonato.
El encuentro fue arbitrado por Yamil Possi, con la asistencia de Mariano Ascensi y Martín Grasso, mientras que Franco Rioja se desempeñó como cuarto árbitro.
Con este resultado, Patronato logró un desahogo en el inicio de la temporada y se ilusiona con continuar en la senda positiva en la Primera Nacional.
En el primer tiempo, el árbitro amonestó a dos jugadores. Entre ellos, el volante Federico Bravo del Patrón a los 10 minutos y a Facundo Montiel de Colegiales a los 39 minutos. Además, se registraron tres tiros de esquina: dos a favor del Tricolor y uno para Patronato.
Hubo penal para Patronato a los 34 minutos tras una mano de Franco Malagueño dentro del área.
Así formó Patronato
Patronato formó con Alan Sosa; Juan Salas, Franco Meritello, Fernando Moreyra, Fernando Evangelista; Facundo Heredia, Juan Barinaga, Federico Bravo y Agustín Araujo; Franco Soldano y Renzo Reynaga. El director técnico es Rubén Darío Forestello.
Por su parte, Colegiales alineó a Emilio Di Fulvio; Ezequiel Aguirre, Emanuel Insúa, Leonel Ortiz, Franco Hanashiro, Franco Malagueño; Lucio Castillo, Federico Marín, Elías Ocampo, Nicolás Toloza y Franco Zicarelli. El entrenador es Leonardo Fernández.
Terna arbitral
El encuentro es arbitrado por Yamil Possi, con la asistencia de Mariano Ascensi y Martín Grasso, mientras que Franco Rioja cumple funciones como cuarto árbitro.