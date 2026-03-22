Ley Micaela: capacitaron en Herramientas para la Prevención y Abordaje de las Violencias

Se desarrollaron dos instancias de formación en Ley Micaela en la Casa de la Cultura de Federación, con la participación de funcionarios, organizaciones y vecinos interesados en la temática. Las actividades estuvieron a cargo del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de Personas.

Las jornadas contaron con una amplia concurrencia de diferentes sectores y fueron encabezadas por el presidente municipal Ricardo Bravo, acompañado por la coordinadora del Consejo Provincial, Silvina Calveyra, y la coordinadora del Centro Integral de Asistencia a la Familia (CIAF), Marcela Sartini.

En ese marco, se destacó la importancia de fortalecer los espacios de formación en perspectiva de género, en línea con lo establecido por la normativa vigente.

Importancia de la formación y prevención

Durante el encuentro, Silvina Calveyra subrayó el valor de articular acciones entre distintos niveles del Estado y la sociedad civil. "Es de suma importancia continuar coordinando este tipo de espacios de formación entre los municipios, las entidades y organizaciones de la sociedad civil con organismos del Gobierno provincial, en el marco de lo que establece la normativa vigente, realizando una trazabilidad en la línea de tiempo sobre las mismas", expresó.

Asimismo, la funcionaria hizo hincapié en la necesidad de promover el acceso al conocimiento en materia de derechos y género. "El objetivo fundamental es el acceso universal para adquirir conocimientos y esa lente por la cual, observar para la identificación temprana de situaciones, para el abordaje y llegar a tiempo para evitar toda forma de violencias, donde todos debemos comprometernos", indicó.

Estas capacitaciones se enmarcan en la aplicación de la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, sancionada en 2018, que establece la formación obligatoria en temáticas de género para los distintos poderes del Estado.

Participación institucional y comunitaria

Además de los funcionarios mencionados, participaron de las jornadas la viceintendenta Silvana Monzón, la directora de Cultura Claudia Quirós, los concejales Claudio Gómez y Javier Surt, y el secretario general del Sindicato de Empleados de la Administración Pública de Entre Ríos (Sedapper), José Mariani, entre otros.

La normativa, a la que adhiere la provincia de Entre Ríos, también promueve que estas instancias de formación se extiendan a entidades y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de ampliar el alcance de la sensibilización y prevención.

De esta manera, las actividades realizadas en Federación apuntaron a fortalecer la capacitación en perspectiva de género y a consolidar herramientas para la detección temprana y el abordaje de situaciones de violencia en distintos ámbitos.