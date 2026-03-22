Narcomenudeo: incautaron un trozo de cocaína y dinero tras allanamientos en Villa Elisa

Secuestraron más de 160 gramos de clorhidrato de cocaína compacta (aproximadamente 600 dosis) tras allanamientos por narcomenudeo en Villa Elisa. Hubo un detenido de 21 años tras el operativo.
Secuestraron más de 160 gramos de clorhidrato de cocaína compacta (aproximadamente 600 dosis), una planta de cannabis sativa, elementos utilizados para el fraccionamiento de la sustancia, teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo, considerada producto de las transacciones ilícitas vinculadas a la actividad investigada.
Fue tras allanamientos desarrollados este sábado en Villa Elisa, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566, bajo la órbita del Subdirector de OGA, Mariano Germán Alfredo Guy, y con intervención del Fiscal Dr. Jesús David Alexis Penayo Amaya.
Durante el procedimiento, también se procedió a la detención de un joven de 21 años, oriundo de Villa Elisa, quien quedó incomunicado a disposición de la Justicia.
Fuentes policiales destacaron el trabajo articulado entre la División Drogas Peligrosas junto al grupo especial dependiente de la Jefatura Departamental Colón y las distintas áreas operativas, que permite avanzar con este tipo de procedimientos de manera eficaz, obteniendo resultados concretos en la lucha contra el narcomenudeo.
“Este accionar brinda a los vecinos de bien la tranquilidad y certeza de que se continúa trabajando firmemente para combatir la droga en las calles, reafirmando el compromiso conjunto de la Policía y la Justicia”, informaron desde la fuerza.