Volcó una camioneta en la ruta 12 y se produjeron daños materiales

Un siniestro vial ocurrió este domingo por la mañana en la Ruta Nacional 12, cerca de Camps, cuando una camioneta volcó. No se registraron personas lesionadas.
Un siniestro vial se registró en la mañana de este domingo sobre la Ruta Nacional 12, en cercanías del acceso a la localidad de Camps, sin que se reportaran personas lesionadas. El hecho generó la intervención del personal policial que se encontraba realizando un operativo preventivo en la zona.
Según supo Estación Plus Crespo, efectivos de la Comisaría de Camps fueron alertados sobre el vuelco de un vehículo que se encontraba a un costado de la ruta. Al llegar al lugar, los uniformados constataron la presencia de una camioneta Volkswagen Saveiro ubicada sobre la banquina.
El rodado se encontraba sin ocupantes y no obstruía el tránsito vehicular, lo que permitió que la circulación en la zona no se viera afectada mientras se desarrollaban las tareas correspondientes al procedimiento.
Intervención policial y constatación del hecho
De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el vehículo presentaba únicamente daños materiales producto del vuelco. No se detectaron indicios de la participación de otros vehículos en el episodio.
Minutos más tarde, un hombre de 31 años se presentó en la dependencia policial, identificándose como el conductor de la camioneta involucrada en el siniestro vial. El mismo no presentaba lesiones visibles al momento de ser examinado.
En su declaración, el conductor explicó lo sucedido y afirmó: “perdió el control del rodado, lo que derivó en el vuelco, sin intervención de terceros”, según explicó FM Estación Plus Crespo. Esta versión fue incorporada al informe oficial del hecho.
Retiro del vehículo y normalidad en la circulación
Asimismo, el hombre indicó que un servicio mecánico se encargaría del retiro del vehículo desde el lugar donde quedó tras el vuelco. Esta tarea se realizaría sin necesidad de interrumpir el tránsito en la ruta.