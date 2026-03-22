Patronato amplía la ventaja y le gana 2 a 0 a Colegiales

El Rojinegro estira la diferencia en el Grella con gol de Federico Bravo y se encamina a su primer triunfo en la Primera Nacional.
Patronato amplió la ventaja y se puso 2 a 0 ante Colegiales con un gol de Federico Bravo en el segundo tiempo, resultado que consolida su dominio en el partido.
El Rojinegro logró romper la igualdad a los 36 minutos luego de un trámite parejo y tomó ventaja en un partido clave, en el que busca su primera victoria de la temporada para salir del fondo de la Zona B.
En el primer tiempo, el árbitro amonestó a dos jugadores. Entre ellos, el volante Federico Bravo del Patrón a los 10 minutos y a Facundo Montiel de Colegiales a los 39 minutos. Además, se registraron tres tiros de esquina: dos a favor del Tricolor y uno para Patronato.
Hubo penal para Patronato a los 34 minutos tras una mano de Franco Malagueño dentro del área.
El conjunto rojinegro afronta un duelo clave ante el Tricolor de Munro, que también pretende volver a la senda del triunfo en una categoría que se presenta competitiva desde las primeras fechas.
Desde el inicio, el Santo intentó asumir el protagonismo con el impulso de su público, aunque el desarrollo del encuentro se mantiene parejo y sin diferencias en el marcador.
Un duelo con necesidades
El presente de Patronato lo obliga a sumar de a tres para salir del fondo de la tabla y comenzar a cambiar su imagen en el campeonato. La falta de victorias en el arranque de la temporada lo posicionó en una situación incómoda.
Formaciones confirmadas
Patronato formó con Alan Sosa; Juan Salas, Franco Meritello, Fernando Moreyra, Fernando Evangelista; Facundo Heredia, Juan Barinaga, Federico Bravo y Agustín Araujo; Franco Soldano y Renzo Reynaga. El director técnico es Rubén Darío Forestello.
Por su parte, Colegiales alineó a Emilio Di Fulvio; Ezequiel Aguirre, Emanuel Insúa, Leonel Ortiz, Franco Hanashiro, Franco Malagueño; Lucio Castillo, Federico Marín, Elías Ocampo, Nicolás Toloza y Franco Zicarelli. El entrenador es Leonardo Fernández.
Terna arbitral
El encuentro es arbitrado por Yamil Possi, con la asistencia de Mariano Ascensi y Martín Grasso, mientras que Franco Rioja cumple funciones como cuarto árbitro.
Patronato buscará romper la igualdad en el complemento para conseguir su primer triunfo en la temporada y salir del último lugar de la Zona B.