Moto3: Por primera vez, un argentino se subió al podio en el Gran Premio de Brasil

El rendimiento de Marco Morelli en Moto3 alcanzó un punto histórico este fin de semana, luego de que el piloto argentino del Aspar Team finalizara en la segunda posición del Gran Premio de Brasil. En la misma competencia, su compatriota Valentín Perrone, representante del Red Bull KTM Tech3, terminó en el séptimo lugar.

El piloto argentino del Aspar Team, Marco Morelli, culminó en segundo lugar en el Gran Premio de Brasil de Moto3, mientras que su compatriota del Red Bull KTM Tech3, Valentín Perrone, terminó séptimo.

Se trató de la primera vez que Morelli logró subirse al podio en la categoría, marcando así su mejor actuación desde su llegada a Moto3.

Una carrera atípica y un triunfo español

La competencia, disputada en el Autódromo Internacional Ayrton Senna, tuvo características particulares. El triunfo quedó en manos del español Máximo Quiles, compañero de equipo de Morelli, quien consiguió su primera victoria de la temporada.

La carrera se realizó en dos partes por la bajada de la bandera roja, que interrumpió el normal desarrollo de la misma, con el fin de asistir al británico Scott Ogden, que perdió la estabilidad rondando la vuelta 15 de 24.

Esa interrupción obligó a una nueva largada con una parrilla reconfigurada según la vuelta 14, reduciendo la definición a apenas cinco giros, lo que incrementó la tensión y la competitividad en pista.

Escaladas, caídas y definición ajustada

En ese contexto, Quiles protagonizó una remontada notable tras partir desde el undécimo lugar. En apenas tres vueltas logró alcanzar la punta, favorecido también por la caída de su compatriota David Almansa.

En esta “segunda carrera”, Morelli consiguió escalar desde el séptimo puesto y alcanzar el segundo lugar, quedando a 0,143 milésimas de Quiles, su compañero de equipo con el cual se quedaron los dos primeros puestos.

El podio lo completó el indonesio Veda Petrama, representante del Honda Team Asia, en una definición ajustada y con múltiples cambios de posición.

Perrone sumó puntos y sigue en la pelea

Por su parte, Perrone finalizó en la séptima colocación, sumando unidades importantes aunque sin poder repetir el rendimiento que había mostrado en la fecha anterior.

Por su parte, el argentino Perrone culminó séptimo y no pudo repetir la buena labor que tuvo en el Gran Premio de Tailandia, donde quedó tercero por detrás de Almansa y Quiles.