Se postergó el Rally Entrerriano y las inscripciones continúan habilitadas

La organización confirmó la reprogramación del Rally Entrerriano RUS tras evaluar el pronóstico de lluvias para el fin de semana.
Luego de analizar el pronóstico climático extendido, la organización del Rally Entrerriano RUS resolvió postergar la primera fecha del campeonato debido a las condiciones adversas previstas. La decisión fue tomada en conjunto entre el Municipio de Primero de Mayo y las autoridades de la categoría, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la competencia.
Según informaron oficialmente: "Luego de evaluar el pronóstico de clima extendido para el fin de semana y viendo que se esperan abundantes precipitaciones, se determinó en conjunto entre el Municipio de Primero de Mayo y las Autoridades de la Categoría, postergar la primera fecha del Rally Entrerriano RUS para el próximo fin de semana del 27, 28 y 29 de marzo”.
De esta manera, la competencia que marcaba el inicio del calendario se trasladará al último fin de semana de marzo, apostando a mejores condiciones en los caminos y mayor seguridad tanto para los pilotos como para el público.
Nueva fecha y continuidad de inscripciones
La reprogramación implica también ajustes en la logística del evento, permitiendo a los equipos reorganizar su participación. En ese sentido, desde la organización confirmaron que el proceso de inscripción seguirá abierto algunos días más.
En el mismo comunicado indicaron: "Las inscripciones quedaran habilitadas hasta el próximo jueves 26 en nuestra web".
Este margen adicional busca facilitar la participación de los competidores ante el cambio de fecha, manteniendo el interés y la convocatoria habitual de la categoría en cada inicio de temporada.
La competencia, que también comprenderá caminos de San Cipriano, tendrá como epicentro el predio de las piletas municipales de Primero de Mayo, donde se instalará el Parque de Servicios, la Dirección de la Prueba y el Parque Cerrado entre etapas.
La etapa inicial tendrá cinco tramos: Primero de Mayo-Las Achiras (12,57km), en tres tramos; Las Achiras-San Cipriano (9,71km), en dos, para completar 57,13km cronometrados. En la segunda etapa se correrán 44,56km de pruebas especiales: Primero de Mayo-Las Achiras, en dos tramos; Las Achiras-San Cipriano y como Power Stage para totalizar 101,69km de velocidad pura.
Agradecimiento y trabajo conjunto
Finalmente, la organización destacó la importancia del consenso alcanzado para tomar la decisión, priorizando criterios de seguridad y previsión ante el contexto climático.
En ese marco, expresaron: "Desde ya agradecemos la comprensión de todas las partes involucradas".