Audiencias por la Ley de Glaciares: Diputados inicia un debate clave

La Ley de Glaciares comenzará a debatirse en la Cámara de Diputados tras el fin de semana largo, con la puesta en marcha de audiencias públicas que se desarrollarán durante dos jornadas intensivas. El proceso, impulsado por el oficialismo, busca avanzar hacia la aprobación del proyecto durante la primera quincena de abril.

Las audiencias fueron convocadas para este miércoles y jueves, en un horario extendido de 10 a 19, con posibilidad de prolongarse hasta la medianoche. La decisión fue tomada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, como una concesión ante la elevada cantidad de inscriptos.

El número de participantes superó las 100 mil personas, lo que obligó a implementar un mecanismo excepcional para canalizar las exposiciones. Las intervenciones se realizarán mediante videos que serán publicados en el canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados, con un límite de cinco minutos por expositor y la presentación de un documento escrito de hasta diez páginas.

Polémica por la participación ciudadana

La modalidad elegida generó fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones ambientalistas, que presentaron una medida cautelar para exigir la participación oral de todos los inscriptos. El reclamo fue impulsado por entidades como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace Argentina y la Red Universitaria por la Crisis Climática, entre otras.

Sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 rechazó el pedido de suspensión, lo que permitió que las audiencias se mantengan sin modificaciones.

Restricciones y próximos pasos del proyecto

Otra de las decisiones que generó controversia fue la limitación en la participación dentro de las audiencias. Solo podrán estar presentes los diputados que integran las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, mientras que el resto de los legisladores no tendrá acceso a las jornadas. Tampoco podrán ingresar asesores, salvo dos representantes de la Secretaría Parlamentaria por bloque.

Una vez concluidas las audiencias públicas, el oficialismo prevé convocar a un nuevo plenario de comisiones entre el 7 y el 8 de abril para emitir dictamen. El objetivo es llevar el proyecto al recinto el 15 de abril y lograr su aprobación definitiva.

El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y, de ser aprobado sin cambios, se convertirá en ley. En caso de modificaciones, deberá regresar a la Cámara alta para su revisión final.

Las reformas propuestas a la Ley de Glaciares, sancionada en 2010, apuntan a flexibilizar las condiciones de protección de los glaciares y el ambiente periglacial. El Gobierno busca otorgar mayor autonomía a las provincias para definir qué áreas proteger y en cuáles habilitar actividades productivas.

Entre los cambios más relevantes, se contempla la posibilidad de desarrollar actividades como la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales, lo que generó preocupación en sectores ambientalistas que advierten sobre el impacto en las reservas de agua.