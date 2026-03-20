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Ley de Glaciares: Greenpeace pidió medida cautelar para garantizar la participación oral de 100 mil personas

El oficialismo estableció un mecanismo para que expongan 200 en forma presencial, otros 200 en forma virtual y el resto mande su ponencia por escrito o video.

20 de Marzo de 2026
Ley de Glaciares: habrá audiencia pública
Ley de Glaciares: habrá audiencia pública

El oficialismo estableció un mecanismo para que expongan 200 en forma presencial, otros 200 en forma virtual y el resto mande su ponencia por escrito o video.

La Organización ambientalista Greenpeace pidió a la Justicia una medida cautelar para que se garantice la participación oral de los 100 mil inscriptos en las Audiencias Públicas previstas para el miércoles y jueves en la Cámara de Diputados, en el marco del debate por la Ley de Glaciares.

 

Se estima que podrán exponer solo 200 formal presencial en la primera jornada y otros 200 el jueves 26 en la audiencia virtual, con lo cual el resto lo tendrá que mandar por escrito o mandar un video de 5 minutos.

 

 

La causa la tienen el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº7 de la Capital Federal, que es subrogado actualmente por Enrique V. Lavié Pico.

 

Si se acepta el pedido del juez se necesitarán 500 días para realizar las audiencias, según señalaron fuentes parlamentarias señalaron a Noticias Argentinas, aunque desde la oposición señalan que se necesita un criterio intermedio entre 400 y 100 mil expositores.

Temas:

Ley de Glaciares audiencias públicas glaciares medida cautelar
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