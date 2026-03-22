Pesar por el fallecimiento de fotógrafo y reportero gráfico entrerriano

Christian Gustavo Vallejos, conocido como “Quique”, falleció a los 52 años. Fue fotógrafo, reportero gráfico y piloto de drone, y dejó una huella en la comunidad por su trabajo en coberturas locales y en equipos de prensa oficiales.
La muerte de Christian Gustavo Vallejos, conocido por todos como “Quique”, causó pesar en Concordia, donde era ampliamente reconocido por su labor como fotógrafo, reportero gráfico y piloto de drone. Tenía 52 años y supo ganarse el afecto de distintos sectores de la comunidad gracias a su compromiso profesional y su cercanía con la gente.
Vallejos había nacido en 1973 y su sepelio se realizó este sábado por la tarde en el Complejo Jardines del Ayuí. Allí, familiares, amigos y allegados le dieron el último adiós en una despedida marcada por la emoción, según informó DiarioRíoUruguay.
La noticia de su fallecimiento generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde numerosas personas expresaron su dolor y compartieron mensajes de despedida. En esas publicaciones, destacaron tanto su calidad humana como su dedicación a la labor periodística.
Trayectoria en la ciudad
“Quique” Vallejos desarrolló su actividad como fotógrafo y reportero gráfico durante varios años en Concordia. Fue una figura habitual en coberturas locales, eventos y distintos acontecimientos de la ciudad, lo que le permitió construir con el tiempo un vínculo cercano con la comunidad.
Colegas del ámbito de la comunicación lo recordaron como un trabajador apasionado por la fotografía, siempre presente en los hechos cotidianos y en las noticias que marcaban la agenda local. Su tarea lo convirtió en un rostro conocido dentro del periodismo concordiense.
Además de su desempeño en medios y coberturas periodísticas, integró el equipo de prensa del municipio de Concordia durante distintas gestiones. También formó parte del equipo de fotógrafos del gobierno provincial, ámbitos en los que dejó su impronta profesional y su compromiso con la comunicación institucional.
Un antecedente de salud
Años atrás, Vallejos había atravesado un delicado cuadro de salud tras sufrir un accidente cerebrovascular que lo mantuvo internado en grave estado. Aquella situación había generado preocupación en su entorno y entre quienes seguían de cerca su evolución.
Con el paso del tiempo, logró recuperarse y retomó su actividad, volviendo a estar presente en distintos trabajos vinculados a la fotografía y la cobertura informativa. Esa recuperación había sido valorada por colegas y allegados, que siguieron acompañándolo.