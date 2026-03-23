San Lorenzo confirmó a Gustavo Álvarez, ex entrenador de Patronato

San Lorenzo oficializó la llegada de Gustavo Álvarez como nuevo entrenador de su plantel profesional. El técnico argentino, con pasado en Patronato, asumirá en las próximas horas tras alcanzar un acuerdo con la dirigencia del club.

La decisión se concretó luego de que se cayeran otras alternativas que estaban en análisis. En ese contexto, la dirigencia de San Lorenzo avanzó por el DT que venía de un ciclo exitoso en el fútbol chileno.

Un perfil con recorrido internacional

Álvarez, de 53 años, llega tras dirigir en Universidad de Chile, donde logró títulos locales y una destacada participación en competencias internacionales. Previamente, también había sido campeón con Huachipato, consolidando su perfil en el ámbito sudamericano.

Desde San Lorenzo confirmaron su contratación a través de un comunicado oficial: “Gustavo Álvarez es el nuevo Director Técnico de la Primera División del Club. El entrenador argentino llega con una reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano”.

El vínculo entre las partes se extenderá hasta fin de año, y se espera que el técnico firme su contrato y comience a trabajar de inmediato con el plantel.

Asunción y primeros pasos

Según se informó, Álvarez estará al frente del primer entrenamiento en la jornada de este lunes, con la mirada puesta en el próximo compromiso ante Deportivo Riestra.

Incluso, existe la posibilidad de que pueda debutar rápidamente en el banco de San Lorenzo, en caso de que se autorice un permiso especial mientras se termina de formalizar la desvinculación de su antecesor.

El equipo viene de resultados dispares, con una reciente goleada sufrida en el torneo local y una victoria en su debut por Copa Argentina.

Su paso por Patronato

En el fútbol argentino, el nuevo entrenador de San Lorenzo tuvo un paso por Patronato entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020. Su ciclo en el club entrerriano se desarrolló en un contexto complejo y finalizó tras una serie de resultados adversos.

Durante ese período dirigió 15 partidos oficiales, con un registro de dos victorias, cuatro empates y nueve derrotas.

Con este cambio, San Lorenzo inicia una nueva etapa en busca de estabilidad deportiva y mejores resultados en la temporada.